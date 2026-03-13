-
EMPLEOS / BUSCAMOS GUARDAS DE SEGURIDAD NACIONALES Y EXTRANJEROS
• Edad entre 20 a 40 años
• Que vivan San José centro
• Que vivan Alajuela centro
• Estatura mínima 1,70 m
• Documento de seguridad al día
• Llamar a Alfredo para más
información:
Teléfono: 7189-7395
-
REQUIERE: AYUDANTES, ALBAÑILES, CARPINTEROS Y OPERARIOS
REQUISITOS:
• Mayores de edad
• Costarricenses o extranjeros con cédula de residencia al día y
carné de seguro vigente
• Foto a color tamaño pasaporte
• Cuenta en Banco de Costa Rica
• Ofrecemos transporte de ida al proyecto y regreso a San José
• Interesados presentarse en el
proyecto Centro de Alta
Contención y Crimen Organizado, COCCO, San Rafael de Alajuela,
contiguo a la Reforma
-
BUSCAMOS GUARDAS DE SEGURIDAD NACIONALES Y EXTRANJEROS
• Edad entre 20 a 40 años
• Que vivan en Heredia centro
• Estatura mínima 1,70 m
• Documento de seguridad al día
• Llamar a Cristofer para más
información:
Teléfono: 6206-8685
-
CONSTRUCCIÓN / LIQUIDACIÓN DE SALDOS LÁMINAS PARA TECHO
• Ondulado #28 366×81 ¢5.000,#26 366×81 ¢7.500
• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢5.500
• Estructural esmaltado #28 366×81 ¢6.100 y aluminizado ¢5.250
• Lámina teja #26 365×111 ¢17 mil
• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢9.100
• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.500
• 2×2 galvanizado ¢7 mil, perling 3” H.negro ¢4.700
• Fibrocemento entrepiso
• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.700
• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil
Teléfono: 2227-8000
WhatsApp: 7126-2779 / 8869-7895
-
BIENES RAÍCES / VENTA DE LOTES SAN RAMÓN ALAJUELA
• Lotes 500 m2
• Escritura pública
• Plano catastrado
• Uso de suelo
• Disponibilidad de agua y corriente
• Vista
• Planitos
• Para más información:
Teléfono: 8875-6937
-
ALQUILERES / SAN RAFAEL ABAJO
• Habitación, amueblada, ¢90.000, otra ¢70.000
Teléfonos: 8802-9030 / 8676-9951
-
PRÉSTAMOS / MAXIVALORES LE PRESTA $, ¢
• Cancelamos hipotecas
• Pague ¢10,800 por millón
• Avalúo gratis
• Llámenos:
Teléfonos: 2100-7633 / 6281-1513
-
VEHÍCULOS / MULA KAWASAKI
• Gasolina
• 4×4 con bloqueo
• Cuenta con winche
• Cilindrada 800
• Capacidad para 6 personas
• Totalmente al día
• Modelo 2023
• Ubicados en Naranjo
• Para más información:
Teléfono: 8822-7718
-
SE VENDE MULA POLARIS
• Gasolina 4×4 cilindrada 570
• Capacidad: 3 personas
• Totalmente al día
• DEKRA en blanco
• Ubicados en Naranjo
• Más información:
Teléfono: 8822-7718
-
TALLER ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
• Especialistas en transmisiones
automáticas
• Reparación y venta
• Diagnóstico computarizado para todo vehículo
WhatsApp: 8361-8126
Teléfonos: 2263-7310 / 2263-7314
-
SERVICIOS / MARCOS MENTALISTA
Visitame
• Ayudarte
• Estás mal
• Problemas Familiares
• Amenazas
• Miedo
• Decaimiento
• Nervios
• No duermes
• Soledad
• Cuerpo raro
• Ingratitudes
• Dolores emocionales
* Existen daños
Teléfonos: 8836-5084 / 2257-0086