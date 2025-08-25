-
VEHÍCULOS / TALLER ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
• Especialistas en transmisiones
automáticas
• Reparación y venta
• Diagnóstico computarizado todo vehículo
Teléfonos: 8361-8126 / 2263-7310 / 2263-7314
-
BIENES RAÍCES / VENTA DE CASA EN GUADALUPE
• Ubicada en Urbanización Don Carlos
• 3 cuartos, 2 baños y cochera
• Tiene 2 frentes
• Tiene un apartamento pequeño independiente
• Sin intermediarios
• El costo es de ¢52 millones
• Doy opción de venta
• Para más información:
Teléfono: 7209-6552
-
VENTA DE CASA
• Buena ubicación en Sabanilla de Montes Oca
• Residencial La Españolita
• Mide 170 metros, cuenta con 3 cuartos, 2 baños, cochera para 2 carros
• El costo es de $195,000
• Para más información al:
WhatsApp: 8705-2428
-
VENTAS / VENTA DE NICHO
• CAMPO SANTO, LA PIEDAD, HEREDIA PRECIO ¢1,750,000
• PARA MAS INFORMACIóN:
Teléfono: 8822-6659
-
ALQUILERES / ALQUILO APARTAMENTO PEQUEÑO
• Ubicado en Desamparados Calle Fallas
• Para pareja o persona sola
• Incluye 4 servicios gratis, luz, agua, cable e internet
• Precio ¢170 mil con garaje
• Sin garaje ¢140 mil
• Para más información:
Teléfono: 8431-4446
-
CONSTRUCCIÓN / GRAN PROMOCIÓN LÁMINAS PARA TECHO
• #28 366×81 ¢5.250, blanco #30 366×0,81 ¢4.750
• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500
• Estructural aluminizada #28- 366×81 ¢5.250 y esmaltado ¢6.100
• Lámina teja #26 365×111 ¢15.500
• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.500
• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900
• 2×2 galvanizado ¢6.700, perling
• 2×3 galvanizado comercial ¢5.250
• Fibrocemento entrepiso
• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para
pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900
• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil
Teléfono: 2227-8000
WhatsApp: 7126-2779 /8869-7895
-
PRÉSTAMOS / HIPOTECAS ABONANDO
• Con % bajos, compramos deudas, avalúo- tramites gratis, recibimos corredores
Teléfonos: 8610-8705 / 8887-9033
-
¡FLORIDA PRESTA!
• Colones, dólares, sobre propiedades
• Hoy mismo
• Avalúo y asesoría gratis
Teléfonos: 2223-6868 /8382-1532 / 8825-5315
-
RELAX / MASAJE TERAPÉUTICO
• Nuevo personal y administración
• Estamos ubicados en Centro
Comercial del Sur
• Para más información:
Teléfonos: 2226-1419 / 7255-4207
-
MASAJE PROFESIONAL
• Estamos ubicados en Desamparados centro
• Contamos con toda la privacidad
• Señora profesional
• La atención al cliente es de lunes a domingo
• Para más información:
Teléfono: 6402-8668