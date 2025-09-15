-
EMPLEOS / BUSCAMOS GUARDAS DE SEGURIDAD NACIONALES Y EXTRANJEROS
• Edad entre 20 a 40 años
• Que vivan en Alajuela centro
• Estatura mínima 1,70 m
• Documento de seguridad al día
• Llamar a Alfredo para más
información:
Teléfono: 7189-7395
-
BUSCAMOS GUARDA DE SEGURIDAD
• En la zona de San José
• Mayor de edad
• Edad promedio de 50 a 64 años
• Para trabajar 3 días por semana en condominio
Para más información:
Teléfono: 8729-2622
-
VEHÍCULOS / MULA KAWASAKI
• Gasolina
• 4×4 con bloqueo
• Cuenta con winche
• Cilindrada 800
• Capacidad para 6 personas
• Totalmente al día
• Modelo 2023
• Ubicados en Naranjo
• Para más información:
Teléfono: 8822-7718
-
SE VENDE MULA POLARIS
• Gasolina 4×4 cilindrada 570
• Capacidad: 3 personas
• Totalmente al día
• DEKRA en blanco
• Ubicados en Naranjo
• Más información:
Teléfono: 8822-7718
-
TALLER ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
• Especialistas en transmisiones
automáticas
• Reparación y venta
• Diagnóstico computarizado para todo vehículo
WhatsApp: 8361-8126
Teléfonos: 2263-7310 / 2263-7314
-
ALQUILERES / SAN RAFAEL ABAJO
• Habitación, amueblada, ¢90 mil
• Otra ¢70 mil
Teléfonos: 8802-9030 / 8676-9951
-
ALQUILO APARTAMENTO PEQUEÑO
• Ubicado en Desamparados Calle Fallas
• Para pareja o persona sola
• Incluye 4 servicios gratis, luz, agua, cable e internet
• Precio ¢170 mil con garaje
• Sin garaje ¢140 mil
• Para más información:
Teléfono: 8431-4446
-
CONSTRUCCIÓN / GRAN FERIA DE INVIERNO LÁMINAS PARA TECHO
• Ondulado #28 366×81 ¢5 mil, #26 366×81 ¢7.900
• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500
• Estructural esmaltado #28 366×81 ¢6100 y aluminizado ¢5.250
• Lámina teja #26 365×111 ¢15.500
• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.750
• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900
• 2×2 galvanizado ¢6.700, perling 3” H.negro ¢4.700
• Fibrocemento entrepiso
• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para
• pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900
• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil
Teléfono: 2227-8000
WhatsApp: 7126-2779 / 8869-7895
-
BIENES RAÍCES / VENTA DE CASA EN GUADALUPE
• Ubicada en Urbanización Don Carlos
• 3 cuartos, 2 baños, cochera
• Tiene 2 frentes
• Tiene un apartamento pequeño independiente
• Negociable
• El costo es de ¢52 millones
• Doy opción de venta
• Para más información:
Teléfono: 7209-6552
-
VENDO LOTE EN GUANACASTE
• Playas del Coco
• Mide 1800 metros
• ¢75 millones
Para mas información
Teléfono: 8837-4141
-
PRÉSTAMOS / PRESTO
• Presto hasta ¢5millones
• Interés al 2% SOLO EN CARTAGO
• Sin comisiones, sin intermediarios, sin avalúos
VENDO LOTE
• Ubicado en Cervantes 203 m2
¢10 millones
• Negociable
• Con hipoteca
Para más información:
Teléfonos: 86693926 / 25522449
-
¡FLORIDA PRESTA!
• Colones, dólares, sobre propiedades
• Hoy mismo
• Avalúo y asesoría gratis
Teléfonos: 2223-6868 / 8382-1532 / 8825-5315