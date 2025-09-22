-
PRÉSTAMOS / ¡FLORIDA PRESTA!
• Colones, dólares, sobre propiedades
• Hoy mismo
• Avalúo y asesoría gratis
Teléfonos: 2223-6868 / 8382-1532 / 8825-5315
-
HIPOTECAS ABONANDO
• Con % bajos, compramos deudas, avalúo- tramites gratis, recibimos corredores
Teléfonos: 8610-8705 / 8887-9033
-
EMPLEOS / SE NECESITA DOSIFICADOR CON EXPERIENCIA
• Para planta de concreto
• En la zona de Limón
• Se brindará alimentación y estadía
• Interesados al correo:
richard.carvajal@navarroyaviles.com
• Llamar para más información al:
Teléfono: 6042-9314
-
SERVICIOS / MARCOS MENTALISTA
• ¿ESTáS MAL?
• Decaimiento
• Miedo
• No duermes
• Amenazas
• Pleitos
• Cuerpo raro
• Soledad
• No retienes amor
• Desprecios
• Daños existen
• Visítame
• Puedo ayudarte:
Teléfonos: 8836-5084 / 2257-0086
-
CONSTRUCCIÓN / GRAN FERIA DE INVIERNO LÁMINAS PARA TECHO
• Ondulado #28 366×81 ¢5 mil, #26 366×81 ¢7.900
• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500
• Estructural esmaltado #28 366×81 ¢6100 y aluminizado ¢5.250
• Lámina teja #26 365×111 ¢15.500
• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.750
• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900
• 2×2 galvanizado ¢6.700, perling 3” H.negro ¢4.700
• Fibrocemento entrepiso
• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para
• pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900
• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil
Teléfono: 2227-8000
WhatsApp: 7126-2779 / 8869-7895
-
VENTAS / VENTA DE BÓVEDA CON 3 NICHOS
• Cementerio General
• Precio ¢2.5 millones
• Previa cita
WhatsApp: 8450-3909
-
BIENES RAÍCES / VENTA DE CASA EN GUADALUPE
• Ubicada en Urbanización Don Carlos
• 3 cuartos, 2 baños, cochera
• Tiene 2 frentes
• Tiene un apartamento pequeño independiente
• Negociable
• El costo es de ¢52 millones
• Doy opción de venta
• Para más información:
Teléfono: 7209-6552
-
VENDO LOTE EN GUANACASTE
• Playas del Coco
• Mide 1800 metros
• ¢75 millones
• Para mas información:
Teléfono: 8837-4141
-
ALQUILERES / SAN RAFAEL ABAJO
• Habitación, amueblada, ¢90 mil
• Otra ¢70 mil
Teléfonos: 8802-9030 / 8676-9951