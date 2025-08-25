Este lunes se dio la extradición de un ciudadano ruso tras ser solicitado por las autoridades de la Federación de Rusia.

A este sujeto, de apellido Kimpaev de 32 años, se le requiere por supuestos delitos de Estafa y Legitimación de Capitales.

“Este sujeto tenía una orden de captura internacional, una difusión roja desde el año 2024, siendo que hace aproximadamente un par de meses fue detenido por nuestros compañeros en el sector de Santa Ana y el día de hoy se le estará entregando a las autoridades rusas para la correspondiente extradición”, detalló Michael Soto.

Declaraciones de Michael Soto, subdirector del OIJ:

Sobre el caso:

Kimpaev fue arrestado el jueves 19 de junio de 2025 en un condominio en el sector de Río de Oro en Santa Ana, San José.

La orden de captura había sido girada por un Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, tras una solicitud de la policía rusa.

Foto: OIJ.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial de Interpol lograron establecer que Kimpaev residía en el país tras varias diligencias de investigación e informaciones recibidas.

Una vez fue detenido, el hombre fue puesto a las órdenes del Tribunal Penal del I Circuito Judicial para lo correspondiente.

Declaraciones Osvaldo Ramírez, jefe INTERPOL: