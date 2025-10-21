Extraditan miembro de “La H” a los Estados Unidos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a través de su Oficina Central Nacional Interpol – San José, ejecutó la extradición de un hombre nicaragüense de 46 años de apellido Herrera, quien era requerido por autoridades de Texas, Estados Unidos, por el presunto delito de Abuso Sexual y Violación en perjuicio de una persona menor de edad.

El hombre extraditado, que pertenecía a “La H”, había logrado permanecer en fuga por 21 años antes de ser detenido en 2020, lo que convierte esta entrega en un logro significativo para la justicia internacional.

La Oficina de Prensa del OIJ informó que la diligencia de extradición OIJ se llevó a cabo el martes 21 de octubre de 2025, a las 6:05 a.m.

Agentes de INTERPOL realizaron la entrega a las autoridades correspondientes en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El proceso de extradición fue gestionado y finalmente aprobado por el Tribunal de Juicio de Heredia.

Tras la entrega concretada, el extraditado fue remitido a las autoridades norteamericanas para que enfrente el proceso judicial correspondiente en Estados Unidos por los cargos imputados.

Declaraciones de Osvaldo Ramírez, jefe de INTERPOL: