Extraditan mexicanos en vuelo comercial

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Tres ciudadanos mexicanos requeridos por la justicia norteamericana fueron extraditados en un vuelo comercial con destino a Estados Unidos, luego de permanecer detenidos en el centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

Los hombres son de apellidos Espinoza Hernández, Campos Barragán y Vidrio López, quienes fueron requeridos por un tribunal del estado de Wisconsin por su presunta participación en una conspiración para poseer cocaína e introducirla en territorio estadounidense.

Estos hombres fueron detenidos el 15 de abril de 2025 con un total de 840 paquetes de clorhidrato de cocaína, los cuales eran transportados a bordo de una embarcación tipo yate de nombre “My Lissa Too”.

La embarcación estaba atracada en la marina ubicada en Quepos de Puntarenas. La droga tenía como destino final Estados Unidos.

El operativo de traslado de los mexicanos comenzó a las 7:20 de la mañana, cuando las autoridades los sacaron del centro penitenciario para llevarlos al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

La movilización se desarrolló bajo custodia policial y tardó aproximadamente 15 minutos.

A diferencia de otros procedimientos de extradición realizados desde La Reforma, en esta ocasión el despliegue de seguridad fue reducido, con alrededor de tres motocicletas y dos vehículos de la Fuerza Pública.

El director de la Policía de Control de Drogas (PCD), Stephen Madden, reveló parte de las investigaciones que desarrollaron para detener a estas tres personas.

“Estamos prestando especial atención a estos grupos que operan desde nuestro país y que tienen que ver con el tráfico internacional, y en el que hemos detectado a estas personas que son miembros de estos cárteles; aquí también es importante el trabajo que hemos desarrollado en los últimos meses con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS)”, afirmó Madden.

A las 7:35 a. m., la caravana que transportaba a los tres mexicanos ingresó a las instalaciones aeroportuarias por el sector conocido como Base 2, donde continuaron los trámites administrativos y migratorios necesarios para concretar la salida de los requeridos.

El director de Migración y Extranjería, Omer Badilla, destacó el trabajo conjunto de las autoridades en este caso.

“La aprehensión de estas personas es un trabajo en conjunto con las diferentes policías del Ejecutivo y las autoridades de Estados Unidos; a las tres personas las capturamos con 840 kilos de cocaína en altamar hace más de un año y hoy serán puestas a las órdenes de la justicia norteamericana para su debido proceso”, señaló Badilla.