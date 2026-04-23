Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a través de la oficina central nacional de Interpol, ejecutaron este jueves un operativo de extradición contra un hombre de apellido Riveros, de 53 años y nacionalidad mexicana.

El sujeto es requerido por el Tribunal Penal de Heredia, que giró una orden de captura internacional en su contra como sospechoso de los delitos de secuestro extorsivo y legitimación de capitales.

De acuerdo con la información preliminar, Riveros había sido detenido en octubre del año anterior en Jalisco, precisamente por esta orden internacional.

El operativo de extradición culminó este jueves cuando el sospechoso arribó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde fue formalmente detenido por agentes del OIJ.

Posteriormente, quedó a las órdenes de las autoridades judiciales costarricenses, que ahora deberán continuar con el proceso correspondiente en su contra.