Extraditan a EEUU a 4 colombianos y a un costarricense

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Bajo un fuerte operativo de seguridad coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública, las autoridades costarricenses avanzan este jueves en el proceso para concretar la entrega a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de cinco hombres requeridos por la justicia de Estados Unidos.

El dispositivo se encuentra en pleno desarrollo para el traslado del grupo, compuesto por cuatro colombianos y un costarricense, desde el Centro Penitenciario La Reforma hasta las instalaciones de Base Dos del Servicio de Vigilancia Aérea, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En el sitio se realizan las diligencias judiciales y migratorias previas a su abordaje en una aeronave de la agencia estadounidense.

Este proceso marca un hito en la lucha contra el crimen organizado, ya que los imputados se convertirán en los primeros extraditados a suelo norteamericano a raíz de investigaciones ejecutadas por cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, concretamente por la Policía de Control de Drogas (PCD), con apoyo de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

Casos vinculados y megadecomiso

Los requeridos por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Florida están vinculados a dos intervenciones antidrogas de alto impacto realizadas en el año 2025:

Decomiso récord de metanfetamina (5 de mayo de 2025): Operativo entre Tibás y San Francisco de Dos Ríos donde se interceptaron 48 kilos de metanfetamina tipo cristal ocultos en vehículos. Este hallazgo constituye el mayor decomiso de drogas sintéticas registrado en la historia del país. En esa ocasión se detuvo a un costarricense de apellidos Morales Araya y a un colombiano apellidado Cuesta .

Operativo entre Tibás y San Francisco de Dos Ríos donde se interceptaron 48 kilos de metanfetamina tipo cristal ocultos en vehículos. Este hallazgo constituye el mayor decomiso de drogas sintéticas registrado en la historia del país. En esa ocasión se detuvo a un costarricense de apellidos y a un colombiano apellidado . Cargamento en Paseo Colón (1.° de junio de 2025): Agentes de la PCD interceptaron un automóvil en San José con 70 kilos de cocaína ocultos en un compartimento secreto en el piso. Por este hecho cayeron tres colombianos de apellidos Sinisterra Solano, Restrepo Uribe (naturalizado costarricense) y Sánchez Chavarro (quien posee también nacionalidad venezolana).

Desde el Ministerio de Seguridad Pública destacaron que estas acciones reafirman la estrecha cooperación estratégica entre Costa Rica y los Estados Unidos para combatir de manera frontal el narcotráfico transnacional.