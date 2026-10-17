Extraditados eran “gerentes” del Cártel de Sinaloa en Costa Rica

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El perfil de los mexicanos extraditados a Estados Unidos correspondía al de personas con funciones similares a las de “gerentes” para el Cártel de Sinaloa.

Así lo indicó Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), quien detalló los roles que desempeñaban los extranjeros antes de ser detenidos con más de 840 kilos de cocaína a bordo de un yate en aguas costarricenses.

“Podemos decir que las personas que vienen son como parte de una empresa; son personas que, en algunos casos, son como gerentes o jefes de estación de estos cárteles”, dijo.

De acuerdo con el jerarca de la PCD, estas personas también realizan labores importantes de logística para movilizar la droga en suelo tico.

“Las personas que asumen la logística, que se encargan de suplir el combustible y otros elementos importantes de logística para enviar la droga a los Estados Unidos”, agregó.

A pesar de que estas personas fueron detenidas en abril de 2025, habrían ingresado y salido previamente del país en múltiples ocasiones, según confirmaron las autoridades policiales.

“Son parte de muchas personas que estuvieron ingresando y saliendo del país, pero fueron parte de un proceso de inteligencia, que logramos establecer con una información importante que teníamos de la DEA”, explicó.

Como parte de la movilización de los cargamentos de droga en el país, los extraditados lograban desplazarse en embarcaciones y aeronaves, según la investigación.

La droga incautada en 2025 tenía como destino Estados Unidos y se cree que, como parte de esta investigación, se logró dar con otro cargamento en diciembre del mismo año.

“Eran tres costarricenses y un mexicano que también estaban relacionados con las investigaciones, por lo cual estamos en coordinación con la DEA para analizar el proceso, posiblemente para la extradición”, afirmó.

El director de la PCD explicó que, en el caso de este cuerpo policial, estos operativos son importantes para demostrar que las autoridades nacionales no solo combaten a los grupos locales dedicados al tráfico de drogas.

Esto, con la intención de dar seguimiento y atención a los grupos de personas que coordinan con los cárteles extranjeros los movimientos de drogas.

“La mayoría de las investigaciones tienen que ver con tráfico internacional y que hemos detectado estas personas que forman parte de estos cárteles, por lo cual también es importante el trabajo que ejecuta la DIS, con la cual hacemos equipo”, sentenció.

Posibles objetivos

Ante los últimos decomisos de droga realizados en territorio nacional, como el de un cargamento de 1,4 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico Sur, las autoridades no descartan que se presenten más solicitudes de extradición de extranjeros y nacionales.

Por este motivo, no se descarta que en los dos últimos meses del año se ejecuten más operativos conjuntos, así como requerimientos de Estados Unidos para que más detenidos enfrenten a las autoridades norteamericanas.

Madden recordó que la presidenta Laura Fernández hizo un llamamiento para que estos cárteles extranjeros sean denominados en Costa Rica organizaciones de narcoterrorismo.

“Las personas detenidas son de perfil importante, son personas a las que se les confía operar en determinado país y movilizar estas cargas tan importantes de droga”, aseguró.

Allan Madriz

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Fotos: Jorge Castillo