La Oficina Central Nacional de INTERPOL San José ejecutó el miércoles 27 de agosto la extradición de un ciudadano nicaragüense, de 45 años, apellidado Mairena, requerido por la justicia costarricense por serios delitos sexuales.

Mairena fue detenido en Estados Unidos gracias a una homologación de Captura Internacional solicitada por el Juzgado Penal de Heredia.

A este se le requiere por dos delitos de Violación Calificada y dos delitos de Abuso Sexual en contra de Persona Menor de Edad.

La extradición fue coordinada por la Oficina de Interpol San José y la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales.

Funcionarios de INTERPOL San José viajaron hasta los Estados Unidos, donde la extradición se llevó a cabo en el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) en Houston.

Una vez en territorio nacional, Mairena fue trasladado a las celdas judiciales en Heredia para ser presentado ante la autoridad judicial que lo requiere. Se espera que enfrente el proceso judicial correspondiente por los supuestos crímenes sexuales.