Extraditables usaban visión nocturna para operar narcopista

Un cargamento de 406 paquetes de aparente cocaína, armas de fuego, radios de comunicación, teléfonos celulares, equipo de visión nocturna, luces para marcar una pista y hasta llantas para aeronave forman parte de los indicios decomisados tras la captura de tres costarricenses y un mexicano presuntamente vinculado con el Cártel de Sinaloa.

Los detenidos fueron identificados con los apellidos Carvajal, Rodríguez, Castillo y Takashima. Este último es de nacionalidad mexicana, mientras que los otros tres son costarricenses.

Según el expediente judicial, la organización pretendía trasladar la droga hacia una pista clandestina ubicada en Hacienda El Viejo, en Filadelfia de Carrillo, Guanacaste.

Tras esperar durante un tiempo, el grupo habría decidido abortar la operación y regresar hacia Liberia con el cargamento. Ante esta situación, los agentes encargados de la vigilancia ordenaron interceptar los vehículos presuntamente involucrados.

Las detenciones comenzaron en las inmediaciones del cruce del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. Carvajal fue detenido cuando conducía un Chevrolet Colorado, mientras que Rodríguez viajaba en un Renault Duster.

Posteriormente, Castillo y Takashima fueron interceptados cerca de las instalaciones de la Universidad de Costa Rica en Liberia, cuando se desplazaban en un Toyota Hilux.

Los cuatro sospechosos y los vehículos fueron trasladados al hangar del Servicio de Vigilancia Aérea, ubicado dentro del aeropuerto liberiano, donde la Policía de Control de Drogas (PCD) efectuó las requisas e inspecciones bajo la dirección de la Fiscalía especializada contra la delincuencia organizada.

Cocaína en vehículo

El principal hallazgo se realizó en la parte trasera del Renault Duster que conducía Rodríguez. Allí, los agentes ubicaron 13 bultos blancos envueltos con cinta gris que contenían un total de 406 paquetes rectangulares de aparente clorhidrato de cocaína.

Los paquetes tenían el logotipo de la marca “Porsche” y estaban protegidos por varias capas de plástico adhesivo y material sellado al vacío.

Tres paquetes seleccionados al azar tenían troqueles con las letras “CORUM”, “AAA” y “ARS”. Cada uno registró un peso aproximado de 1.058 gramos y dio positivo por cocaína en las pruebas presuntivas de campo.

El vehículo también tenía un compartimiento oculto en la parte trasera, además de bolsas de la cadena comercial mexicana OXXO y productos alimenticios aparentemente procedentes de ese país.

Dentro del Renault, la Policía ubicó una pistola Taurus calibre .40, dos cargadores y 18 municiones sin percutir. También decomisó un radio de comunicación Hytera, un teléfono celular marca Honor y ¢41. mil en efectivo.

En el Chevrolet Colorado conducido por Carvajal se encontró una pistola Beretta calibre .40, un cargador y 10 municiones.

Durante la requisa personal, Carvajal portaba el permiso de portación y la matrícula de esa arma, además de $120 en efectivo.

Los agentes también localizaron en ese vehículo tres teléfonos celulares de las marcas Samsung, iPhone y POCO. Uno de los aparatos tenía una tarjeta SIM de procedencia mexicana.

A esto se sumaron tres radios de comunicación Hytera, identificados con los números 10, 11 y 06, así como un monocular de visión nocturna marca Mileseey.

A Castillo le decomisaron un teléfono Samsung con una tarjeta SIM de Kölbi. En el caso de Rodríguez, la requisa corporal no permitió localizar indicios adicionales de interés.

Equipo para operar la pista

Estos artefactos eran utilizados para marcar el sitio.



Otro de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue un conjunto de 32 lámparas: cuatro amarillas, cuatro rojas y 24 blancas.

De acuerdo con la investigación, este tipo de luces habría sido utilizado para marcar la pista clandestina y orientar el aterrizaje y despegue de aeronaves durante la noche.

Los oficiales también encontraron una escalera de aluminio, herramientas mecánicas, una estructura metálica utilizada comúnmente para filtrar combustible y tres llantas para aeronave.

Además, decomisaron tres recipientes plásticos que contenían un líquido de tonalidad celeste y con un fuerte olor a combustible.

Desde el 13 de julio el Ministerio Público tramita la extradición de Carvajal, Rodríguez, Takashima y Castillo, requeridos por el Tribunal para el Distrito Este de Wisconsin, Estados Unidos, por presuntos delitos de tráfico internacional de drogas. Carvajal y Rodríguez también son señalados por aparentes ilícitos relacionados con la portación de armas de fuego.

Los cuatro permanecen en prisión preventiva desde diciembre de 2025, cuando fueron detenidos por la Policía de Control de Drogas (PCD) cerca del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, tras el decomiso de aproximadamente 400 kilogramos de aparente cocaína ocultos en uno de los vehículos en que viajaban.