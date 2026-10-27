Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El extraditable de apellidos Tam Zhang fue trasladado nuevamente a la cárcel La Reforma, luego de permanecer en su vivienda, en Granadilla de Curridabat, mientras las autoridades judiciales realizaban un allanamiento este martes.

Operativo en Curridabat. Foto: Sergio Espinoza.

La diligencia es dirigida por la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía de Control de Drogas (PCD).

Operativo en Curridabat. Foto: Sergio Espinoza.

El fiscal Cristian Quirós explicó en exclusiva a Grupo Extra que el objetivo es recopilar evidencia electrónica y documental de interés para la investigación que desarrolla el Ministerio Público.

Operativo en Curridabat. Foto: Sergio Espinoza.

Tam Zhang, de nacionalidad china y costarricense por naturalización, permanece detenido mientras se resuelve el proceso de extradición solicitado por el Gobierno de Estados Unidos.

Operativo en Curridabat. Foto: Sergio Espinoza.

Según informó la Fiscalía, el sospechoso es investigado por su presunta participación en la dirección de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína. Las autoridades indagan si realizaba directamente negociaciones con compradores para ofrecer la droga con fines de exportación hacia Estados Unidos y Europa.

Operativo en Curridabat. Foto: Sergio Espinoza.

Además, el expediente contempla una investigación por el aparente delito de legitimación de capitales, que presuntamente se habría cometido mediante transferencias internacionales de criptoactivos.

Operativo en Curridabat. Foto: Sergio Espinoza.

El allanamiento busca incorporar nuevos elementos al expediente judicial 26-000007-1981-PE, como parte de las diligencias relacionadas con la causa penal.

Operativo en Curridabat. Foto: Sergio Espinoza.

Las autoridades mantienen la investigación en curso.