Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El extraditable tico-oriental, Goubin Tam Zhang, asistió al Concejo Municipal de San José donde preguntó y mostró interés de adquirir licitaciones relacionadas con las fiestas de fin de año, específicamente sobre el redondel de Zapote.

Así lo confirmó el regidor independiente Luis Murillo, quien sostuvo a Grupo Extra que el encuentro se dio de forma fortuita en los pasillos del edificio municipal, esto previo a la sesión del Concejo Municipal de San José del 29 de setiembre, tres días después, el 2 de octubre, Tam fue capturadora por autoridades de Fuerza Pública en colaboración con la DEA.

Luis Murillo, regidor independiente.

La visita de Tam, también conocido como “Juan Carlos”, consta en el acta de ingreso N°. 7056, sin embargo, solamente se indica que asistió al despacho de un regidor independiente, sin confirmar la identidad del representante de San José.

Acta donde se registra el ingreso del ciudadano oriental.

Murillo, quien renunció al Partido Liberación Nacional (PLN) en setiembre del 2025, negó que el extraditable sostuviese una reunión con su persona, y aseguró que solamente se dio una conversación previa a la sesión de forma informal en un pasillo.

“Juan Carlos” Tam fue detenido tan solo tres días después de dicha conversación, el viernes 2 de octubre, esto tras ser requerido por Estados Unidos por aparentes vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, así como por trasiego internacional de droga. Foto: cortesía.

Alcalde de San José niega conocerlo

Tras confirmarse el ingreso del extraditable oriental al Concejo Municipal de San José, el alcalde capitalino Diego Miranda, negó todo vínculo con el actual detenido, afirmando que incluso desconocía a la persona o su visita a las instalaciones del gobierno local.

“Desconozco quién es, no lo conozco y no tengo ninguna relación con él. Debemos aclarar que el ingreso al Concejo Municipal es independiente a la Administración”, afirmó Miranda a Grupo Extra.

El alcalde además señaló que “en vista de estos detalles, vamos a trasladar la información a las instancias correspondientes”.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de San José, Rafael González, afirmó que solicitarán cuentas a las personas involucradas, esto sumado a que se realizó una solicitud de las bitácoras para confirmar los movimientos de Tam más allá del 29 de setiembre.

“El ingreso no se da hacia Presidencia, sino hacia un regidor independiente, con lo cual no implica la Presidencia del Concejo Municipal de San José, pero de todas maneras estamos pidiendo formalmente una copia de la bitácora, no solo de ese día, sino de toda esa semana para verificar que esa persona no haya ingresado antes o incluso después”, afirmó González a este medio.