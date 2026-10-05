Extraditable “Juan Carlos” ya fue notificado de medida en su contra

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El ciudadano de origen chino y nacionalizado costarricense, Guobin Tam Zhang, conocido como “Juan Carlos”, ya fue notificado de la medida en su contra tras la solicitud de extradición realizada por el gobierno de Estados Unidos.

La defensa del extraditable confirmó que la orden de detención provisional con fines de extradición fue dictada por el Tribunal de San José el 30 de setiembre, mientras que la captura se ejecutó el viernes 2 de octubre.

Moisés Chinchilla, abogado de Tam Zhang, confirmó a Grupo Extra que ya se llevó a cabo la audiencia de comparecencia e identificación formal ante el tribunal.

En esta vista se notificó oficialmente al imputado sobre la orden de detención provisional motivada por el requerimiento presentado por los Estados Unidos, marcando el inicio formal del proceso de extradición.

“Hoy lo que se hizo es lo que se conoce como la identificación del imputado, que es una comparecencia ante el tribunal que además le pone en conocimiento la orden de detención provisional que se hizo con fines de extradición y donde ya formalmente ha iniciado el proceso”, indicó Chinchilla.

Tras el requerimiento inicial, la defensa queda a la espera de que el Estado requirente remita la documentación completa, pruebas y evidencias que sustentan el caso para evaluar si la solicitud procede.

“Tenemos que esperar toda la documentación de los Estados Unidos y, evidentemente, a partir de ahí determinar; por lo menos mi cliente es el que determina varias cosas: si enfrentar el proceso de extradición ordinario o si, por el contrario, lo hace de una forma voluntaria, expedita”, agregó.