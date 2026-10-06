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El ciudadano de origen chino y nacionalizado costarricense Guobin Tam Zhang, conocido como “Juan Carlos”, se encuentra en vigilancia extrema en el circuito de alta contención de la cárcel de La Reforma.
Así lo confirmó el Ministerio de Justicia y Paz, que indicó que el hombre requerido en extradición por el Gobierno de Estados Unidos está bajo vigilancia para resguardar su seguridad.
Moisés Chinchilla, abogado de Tam Zhang, había indicado a Grupo Extra que esperaba que se garantizaran las condiciones de seguridad para su cliente.
El extraditable será ubicado en una celda individual y tendrá las mismas condiciones que los privados de alto perfil, como Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
Justicia y Paz enfatizó que estarán vigilantes de las visitas y llamadas que reciba el extraditable, así como de los contactos que tenga con funcionarios penitenciarios.
Chinchilla indicó en entrevista con Grupo Extra que su cliente ya había sido notificado de los dos meses de detención provisional.
En este momento, la representación legal permanece a la espera de que el Estado requirente remita el expediente probatorio completo y la documentación de respaldo.
Con base en dicho material, Tam Zhang deberá decidir si enfrenta el proceso ordinario de extradición o si opta por acogerse a un procedimiento voluntario y expedito.
Por otra parte, la defensa descartó categóricamente cualquier vinculación de la causa con señalamientos o celebraciones políticas difundidas en prensa y redes sociales, calificándolas como un morbo mediático ajeno al expediente.
“La situación de una posible conexión o relación política no se menciona en absoluto. Nos mantenemos al margen y solo puedo decir que esto se mantendrá al margen, será él quien deba referirse a si eso es cierto o no y si quiere hacer alguna manifestación”, explicó.
El abogado fue enfático en aclarar que el expediente formal de extradición no contiene mención alguna a figuras o agrupaciones políticas.
El caso, tramitado inicialmente en el I Circuito Judicial de San José, se remitiría al Tribunal del II Circuito Judicial por incompetencia territorial, debido a que la residencia del imputado se ubica en dicha jurisdicción.