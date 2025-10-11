El extraditable Celso Gamboa aprovechó, en el último momento, la oportunidad de declarar en el juicio en el que fue absuelto para arremeter contra el Ministerio Público, en medio de su detención con fines de extradición hacia Estados Unidos.

“Durante todo este periodo he estado privado de libertad, y eso no es un tema menor. Estoy detenido por diligencias de extradición solicitadas por el gobierno de Estados Unidos, lo cual ha afectado mi capacidad para ejercer una defensa adecuada”, afirmó.

Gamboa criticó el desarrollo de los juicios impulsados por la Fiscalía y señaló que se han desperdiciado recursos en traslados desde la cárcel de La Reforma hasta los tribunales de justicia.

“Ellos creen que soy el narco de narcos. Me trasladan en seis o siete patrullas, con un despliegue policial desproporcionado. Ese sí es un desgaste enorme de recursos, y por eso llamo la atención del tribunal sobre los errores garrafales cometidos por el Ministerio Público”, expresó. También denunció una regresión en los derechos humanos de las personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario. “Cuando ingresé a máxima seguridad en La Reforma, incluso en una celda de castigo, he sufrido menoscabos en derechos fundamentales que no deberían ocurrir en Costa Rica”, advirtió.

El exmagistrado recordó que lleva cuatro meses sin ver a uno de sus hijos, menor de edad, debido a que no se permite el ingreso a los pabellones de alta contención, como resultado de cambios en los reglamentos del Ministerio de Justicia y Paz.