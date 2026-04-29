Extradiciones de ticos tardan en promedio 9 meses

Las extradiciones de ciudadanos costarricenses están tomando en promedio nueve meses desde que inicia el proceso hasta su ejecución, según explicó el subdirector del OIJ, Michael Soto, tras concretarse la tercera entrega de un nacional requerido por otro país.

De acuerdo con Soto, ese ha sido el plazo observado en los casos materializados hasta ahora, incluido el reciente traslado de Johnny Angulo Fernández, alias “John Cadenas”, solicitado por Italia.

“Estamos viendo que la herramienta es bastante útil. Con Angulo se duraron nueve meses, igual que con los anteriores. Andamos con un promedio de nueve meses y me parece que es un plazo racional”, señaló.

El jerarca destacó que la extradición de nacionales se consolida como una herramienta relevante en la lucha contra el narcotráfico internacional y las estructuras criminales transnacionales.

Añadió que, además de los tres casos ya ejecutados, existen otros procesos en curso, entre ellos dos solicitudes provenientes de Francia y otras desde Estados Unidos.

Soto indicó que cada caso tiene particularidades, pero subrayó que el mecanismo ha venido funcionando y que esperan mantener ese ritmo.

Sobre la reciente extradición a Italia, señaló que tuvo características distintas a otras entregas, pues no se trató de un vuelo comercial, como usualmente ocurre en extradiciones de extranjeros, sino que respondió a condiciones específicas del caso.

Para Soto, estos casos evidencian que estructuras del crimen organizado utilizan nacionales para prestar servicios a redes transnacionales, lo que refuerza la importancia de la cooperación internacional y del uso de la extradición como herramienta de contención.