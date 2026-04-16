Extradición “Macho Coca”: defensa pide audiencia

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La defensa del limonense Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, solicitó que se mantenga en firme la resolución judicial que rechazó la solicitud de extradición presentada por el gobierno de los Estados Unidos.

Según explicó Manrique González abogado del costarricense, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República interpusieron recursos de apelación contra la decisión del Tribunal Penal de Limón, que en primera instancia rechazó la entrega del sospechoso y levantó la medida cautelar de detención provisional dentro de ese proceso.

Tras la presentación de esos recursos, el tribunal concedió traslado a la defensa legal y al propio Bell Fernández para que respondieran a los argumentos planteados por las autoridades.

El abogado indicó que ya presentaron la oposición correspondiente y que su posición es que la resolución del tribunal está “totalmente ajustada a derecho”, por lo que debe mantenerse sin cambios.

De acuerdo con la defensa, el fundamento principal radica en que los hechos que se atribuyen al imputado ocurrieron antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional que permite la extradición de ciudadanos costarricenses.

El abogado sostuvo que dicha normativa tiene componentes sustantivos que impiden su aplicación retroactiva.

“Compartimos totalmente el criterio del tribunal de que esa ley tiene elementos sustantivos que la hacen aplicable únicamente para hechos posteriores a su entrada en vigencia”, señaló.

En ese sentido, explicó que las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses contra Bell Fernández corresponden a hechos anteriores a mayo de 2025, fecha en que entró en vigor la reforma que habilita la extradición de nacionales.

La defensa también gestionó la realización de una vista oral ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, con el objetivo de ampliar los argumentos presentados contra los recursos de apelación.

Ahora el proceso se encuentra a la espera de la notificación formal para la realización de esa audiencia, tras la cual el tribunal de alzada deberá resolver si confirma o revoca la decisión adoptada en primera instancia.