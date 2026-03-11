Extradición de ticos: ¿Por qué se han negado 2 casos?

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Dos solicitudes de extradición de ciudadanos costarricenses han sido rechazadas por tribunales nacionales debido a la imposibilidad de aplicar de forma retroactiva la reforma constitucional que permite enviar a nacionales a enfrentar procesos judiciales en el extranjero.

Uno de los casos corresponde a Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, cuya extradición solicitada por Estados Unidos fue denegada por el Tribunal Penal de Limón. El juez determinó que los hechos investigados ocurrieron antes de que entrara en vigencia la reforma que habilitó la extradición de costarricenses.

Según la resolución, la investigación contra Bell Fernández se relaciona con presuntas actividades de narcotráfico ocurridas entre marzo de 2022 y agosto de 2023, periodo previo a la modificación constitucional.

El Tribunal concluyó que aplicar la reforma a hechos anteriores afectaría derechos fundamentales, por lo que acogió el argumento de la defensa basado en el principio de irretroactividad de la ley penal.

Además, el juez tomó en cuenta un precedente del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, que ya había rechazado una solicitud de extradición en condiciones similares.

La resolución también señala que la petición presentada por Estados Unidos cumplía con los requisitos formales establecidos en el tratado de extradición entre ambos países y que el delito investigado, tráfico internacional de drogas, también está tipificado en Costa Rica. Sin embargo, el Tribunal concluyó que la reforma constitucional no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia, por lo que decidió denegar la extradición en esta etapa del proceso.

Fiscalía apelará

El Fiscal General Carlo Díaz confirmó que el Ministerio Público no comparte el criterio del Tribunal y analizará presentar una apelación.

“El Tribunal Penal de Limón nos notificó una resolución en la cual rechaza la solicitud de extradición que hizo el gobierno de los Estados Unidos para Gilbert Bell Fernández. El argumento del Tribunal es que los hechos que se le imputan son anteriores a la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales”, explicó.

Según Díaz, el Tribunal consideró que la normativa no puede aplicarse de forma retroactiva y citó como antecedente una resolución previa del Tribunal de Apelación en un caso similar.

El jerarca indicó que la Fiscalía sostiene una posición distinta, al considerar que se trata de normas de cooperación internacional, por lo que podrían aplicarse aun cuando los hechos investigados sean anteriores a la reforma.

El Ministerio Público dispone de tres días para presentar la apelación ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, instancia que podrá confirmar la resolución, modificarla o devolver el expediente al Tribunal Penal de Limón para una nueva valoración.

Díaz también recordó que Bell Fernández enfrenta un proceso penal en Costa Rica y permanece en prisión preventiva, por lo que las autoridades continuarán con el trámite correspondiente en esa causa.