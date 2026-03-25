Extradición de “John Cadenas” en recta final

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El proceso de extradición del costarricense Johnny Angulo Fernández, alias “John Cadenas”, entró en la recta final luego de que los tribunales dieran el aval para su entrega a las autoridades de Italia, país que lo requiere por presuntos delitos de narcotráfico internacional.

Tras la resolución judicial, la defensa del imputado analiza los próximos pasos legales tanto a nivel nacional como internacional.

El abogado de Angulo indicó que una de las opciones que se estudian es acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Mientras tanto, el extraditable permanece recluido en el Centro de Máxima Seguridad dentro de La Reforma a la espera de que el gobierno italiano remita una garantía formal sobre las condiciones de su eventual condena.

De acuerdo con la defensa, Italia deberá enviar una carta diplomática en la que asegure que Angulo no será condenado a pena de muerte ni a cadena perpetua, ni a sanciones que contravengan los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El caso de Angulo ha llamado la atención de las autoridades judiciales debido a su presunta vinculación con estructuras de narcotráfico que operan desde la zona sur del país.

El ahora director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, lo describió como una figura conocida dentro de las investigaciones contra el crimen organizado.

“Johnny Angulo Fernández, de 54 años, conocido como John Cadenas y vecino de la zona sur, es un sujeto muy icónico en el tema criminal y de narcotráfico del país.

Se ha investigado en algunos momentos y hasta ahora se están obteniendo resultados positivos”, explicó Soto.

Según el jerarca policial, el sospechoso tendría una propiedad en Punta Burica, zona fronteriza con Panamá, desde donde presuntamente se coordinaban cargamentos de droga.

“Desde ese sector, de muy difícil acceso, ingresaban cargamentos que posteriormente se trasladaban por tierra hacia la zona atlántica y de allí en contenedores hacia Europa”, añadió Soto.

Angulo, de 54 años, fue detenido en el sector de Corredores, en la zona sur del país, como parte del proceso de extradición solicitado por Italia por presuntos delitos de narcotráfico internacional.

Una vez cumplidos los requisitos diplomáticos pendientes, las autoridades costarricenses deberán continuar con el trámite que eventualmente permitiría su entrega al país europeo para enfrentar el proceso penal.

Información relevante

El abogado defensor “John Cadenas”, primer nacional solicitado por Italia en extradición, insiste en que nunca ha salido del país ni ha viajado a Europa.

Sin embargo, como parte de las investigaciones que dieron como fruto la detención de Angulo fuentes judiciales confirmaron que fue a través de supuestos mensajes de textos obtenidos por las autoridades italianas que se logra la presunta participación de este.

Ante esta información Grupo Extra consultó al defensor quien externó que su cliente mantiene el mismo número de teléfono desde hace más de 12 años, lo cual según los abogados no corresponde con el perfil de una persona dedicada al narcotráfico, que suele cambiar con frecuencia de línea para evadir rastreos.