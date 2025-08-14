El 23 de agosto podría marcar un punto decisivo en el proceso de extradición del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez hacia Estados Unidos, fecha en la que se cumplen dos meses de su detención en el centro penitenciario La Reforma.

El 23 de junio de 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con autoridades estadounidenses, capturó a Gamboa junto a Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”. La aprehensión se realizó mediante una orden de captura provisional emitida por un juez costarricense a partir de una solicitud urgente de Estados Unidos.

En Costa Rica, la Ley de Extradición concede un plazo de dos meses para que el país requirente presente la solicitud formal, acompañada de las pruebas y

evidencias que respalden la acusación penal.

La orden provisional es una medida cautelar que garantiza la presencia del requerido mientras se completa el trámite diplomático y judicial de la extradición.