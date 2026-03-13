El gobierno de Estados Unidos planea utilizar su propio avión para ejecutar la eventual extradición de Celso Gamboa Sánchez y de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, debido al perfil de alto nivel que representan ambos imputados, explicó el Fiscal General de la República, Carlo Díaz.

El Ministerio Público de Costa Rica confirmó que el gobierno de Estados Unidos remitió las promesas formales solicitadas por el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia de San José dentro del proceso de extradición.

De acuerdo con la Fiscalía, dicha documentación ya fue remitida al Tribunal Penal de San José, instancia que deberá continuar con el trámite correspondiente dentro del proceso de extradición.

Con la llegada de esos documentos, el trámite se encuentra prácticamente concluido y ahora solo resta que el Tribunal Penal de San José verifique que las garantías ofrecidas por Estados Unidos cumplen con lo solicitado por la justicia costarricense.

“Con esto el procedimiento estaría prácticamente finalizado. Solo quedaría una corroboración por parte del tribunal de San José para verificar que las promesas vengan conforme se solicitaron”, explicó Díaz.

Entre las condiciones planteadas por el tribunal costarricense se estableció que, en caso de condena, la pena que eventualmente se imponga no supere los 50 años de prisión, que corresponde al máximo permitido por la legislación nacional.

Además, se solicitó que se reconozca dentro de la eventual pena el tiempo que ambos imputados han permanecido en detención provisional en Costa Rica.

Una vez que el tribunal verifique estas condiciones, el juez correspondiente podrá ordenar la extradición y se iniciará la coordinación logística con las autoridades estadounidenses para concretar el traslado.

Díaz explicó que, en este caso, Estados Unidos manifestó su interés en enviar un avión propio para realizar el traslado de los extraditables, algo que no siempre ocurre, ya que en algunos procesos se utilizan vuelos comerciales.

“Ellos quieren poner su propio avión y hacer el traslado con su gente. Eso también refleja la importancia del perfil que la DEA le da a estas extradiciones”, señaló el fiscal general.

El jerarca recordó que se trata de las primeras extradiciones de ciudadanos costarricenses tras la reforma constitucional que permite este procedimiento. Además, subrayó que uno de los imputados, Celso Gamboa, ocupó cargos de alto nivel en el país, lo que también influye en el interés de las autoridades estadounidenses.

“Es un perfil muy alto. Fue fiscal, magistrado, viceministro y ministro”, comentó.

El momento exacto en que se realizará el traslado dependerá de la coordinación entre las autoridades estadounidenses, el Poder Judicial y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que estará a cargo del operativo de custodia y entrega en el aeropuerto.

Una vez que se concrete la entrega, las autoridades estadounidenses asumirán el control de los imputados para su traslado hacia ese país.

El Fiscal General también señaló que, en estos casos, la extradición no será diferida, ya que en Costa Rica no quedan procesos penales pendientes contra los imputados, luego de que el Ministerio Público aplicara criterios de oportunidad.

Finalmente, Díaz indicó que las autoridades costarricenses continúan trabajando con la DEA en otros posibles casos de extradición, ya que al menos dos personas más podrían ser requeridas por la justicia estadounidense en el futuro cercano.

Abogado de Gamboa reacciona

La defensa de Celso Gamboa informó que la tarde de este día acudió al Tribunal Penal de San José para verificar la información brindada por el fiscal general de la República sobre la supuesta llegada de los documentos enviados por el gobierno de Estados Unidos dentro del proceso de extradición.

Según indicó el abogado, al revisar el expediente físico del tribunal no encontraron ningún documento incorporado que confirme que dichos requisitos ya fueron presentados por el Ministerio Público o por el gobierno requirente.

El defensor explicó que ahora se mantendrán a la espera de que en las próximas horas la Fiscalía aporte la documentación correspondiente para poder conocer su contenido.