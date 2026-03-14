Los papeles para la extradición de Celso Gamboa fueron enviados por los Estados Unidos y ya tuvieron el aval por parte del Tribunal, por lo que, en cualquier momento, se podría hacer efectivo este proceso.

Para entender la etapa actual y qué sigue, estos son 10 puntos clave:

Cargos por narcotráfico: Es requerido por la Fiscalía del Distrito Este de Texas. Se le acusa de asociación ilícita y distribución internacional de cocaína, alegando que facilitó el envío de cargamentos valorados en decenas de millones de dólares.

Abuso de poder: Según la acusación estadounidense, Gamboa utilizó su red de contactos y su posición en el Gobierno y el Poder Judicial para obtener información sobre investigaciones antidrogas y venderla a grupos criminales.

Reforma constitucional: Gamboa se convertiría en uno de los primeros costarricenses extraditados tras la reciente reforma al artículo 32 de la Constitución Política, que ahora permite entregar nacionales a otros países en casos de narcotráfico y terrorismo.

El socio “Pecho de Rata”: No viaja solo. Será extraditado junto a Edwin López Vega (alias “Pecho de Rata”), señalado como su socio logístico, quien supuestamente usaba fincas en el Caribe sur para recibir aeronaves con droga.

Causas en Costa Rica suspendidas: Para que la extradición procediera, los tribunales ticos tuvieron que aplicar un “criterio de oportunidad” para congelar o suspender los juicios pendientes que Gamboa tenía en el país, priorizando la gravedad de los cargos en EE. UU. Lo mismo ocurrió con “Pecho de Rata”.

Garantías de condena: Costa Rica exige que sus ciudadanos no enfrenten penas que no existen en su territorio. EE. UU. aceptó formalmente que la condena máxima será de 50 años y que se le descontará el tiempo que ya ha pasado en prisión preventiva aquí.

Lavado de dinero: Las investigaciones también señalan que el exmagistrado habría utilizado su bufete de abogados y hasta un equipo de fútbol profesional en Limón para legitimar capitales provenientes del narcotráfico.

De la cima al abismo: El caso es impactante por la trayectoria de Gamboa: fue el magistrado más joven en la historia de la Corte Suprema, exjefe de la DIS (inteligencia), exviceministro y exministro de Seguridad.

Brindaría “asistencia” a autoridades: Gamboa indicó que en Estados Unidos hablará sobre la supuesta penetración de estructuras delictivas en los Supremos Poderes de Costa Rica, lo que ha generado gran expectativa política.