Este próximo 1 de octubre, Francisco López, fiel seguidor de Extra Radio, vivirá un sueño: ver en vivo a su banda favorita, Guns N’ Roses, tras ganar una entrada doble en el sorteo del programa Desde Buena Mañana.

López compartió por los micrófonos de 92.3 FM su emoción por escuchar su tema favorito de la legendaria banda, Welcome to the Jungle, con la que se siente profundamente identificado, especialmente por el entorno social que actualmente atraviesa el país.

“Creo que describe perfectamente los últimos años en San José. Es una especie de alegoría sobre cómo la gente va perdiendo la paciencia en la ciudad”, expresó.

Desde su adolescencia, Francisco ha sido un apasionado del rock y un admirador del icónico grupo estadounidense. Incluso recuerda cómo, junto a sus compañeros, soñaban con formar su propia banda inspirada en sus ídolos musicales.

“En mi juventud, entre los 15 y 17 años, fue un verdadero boom. Muchos de nosotros, en secundaria, aprendimos a tocar guitarra porque todos queríamos ser como Axl Rose”, recordó.

Concluyó contando que espera compartir este momento inolvidable con su hija, a quien desea transmitirle su amor por la música y la cultura de esta mítica agrupación.

Desde Buena Mañana te acompaña con información noticiosa de lunes a viernes a partir de las 5:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. por 92.3 FM y ExtraRadioCr.com.