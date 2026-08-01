Extra Radio festeja su segundo aniversario 

Entre recorridos por la sala de redacción, visitas a la cabina de transmisión, un desayuno compartido y el tradicional canto de cumpleaños, Extra Radio celebró su segundo aniversario junto a algunos de sus oyentes más fieles.

En este segundo aniversario, Extra Radio 92.3 festejó dos años de informar con una programación que diariamente aborda los principales acontecimientos nacionales e internacionales, incluyendo sucesos, política, deportes, entretenimiento, economía, entrevistas, entre otros. Como parte de esta celebración, el departamento mantuvo una iniciativa que acostumbra a realizar en fechas especiales: abrir las puertas de la emisora para compartir con su audiencia.

En esta ocasión, diez de sus oyentes más fieles fueron invitados a conocer las instalaciones de Grupo Extra e ingresaron a la cabina para compartir espacio con los locutores Henry Rodríguez y Lorena Bogantes en el programa “Desde Buena Mañana”, que se transmite de 5:00 a.m. a 8:00 a.m.

“Cuando ando en el carro para trabajar empiezo escuchando el programa bien temprano, después con ‘En Contexto’ y ya más tarde escucho los de deportes, trato de no perderme ninguno”, recalcó Giovanni Montero, oyente de Guadalupe.

“Me gusta la tranquilidad que transmite don Henry. Me permite andar tranquilo en la calle cuando trabajo, al igual que Lorena porque tienen una voz muy pausada, linda y tranquila”, aseguró Montero.

Otra de las invitadas fue Lilian Marín, quien destacó que la dinámica y el espacio en las instalaciones le permitieron compartir con otros oyentes y conocer el trabajo que hay detrás de cada transmisión.

“Esta iniciativa tan bonita permitió que me diera cuenta de que hay una gran comunidad de personas que tenemos los mismos gustos y nos encanta escuchar la 92.3 FM”, afirmó. Asimismo, la escazuceña compartió que ver cómo funciona el programa a nivel de producción “le sorprendió mucho”.

La actividad concluyó en un ambiente de cercanía y celebración, donde los asistentes compartieron un desayuno con tamal, disfrutaron de un queque para conmemorar el segundo aniversario de Extra Radio, cantaron el tradicional “Cumpleaños feliz” junto al equipo de la emisora e intercambiaron experiencias antes de despedirse con un bolso de artículos promocionales de Grupo Extra.



Oyentes celebraron estos 2 años en instalaciones de Grupo Extra.

Lilian Marín Vecina de Escazú

“Soy sincera, no escucho radio excepto a ustedes. De vez en cuando escucho la música pero en cuanto a información de lo que pasa en el día a día los escucho solo a ustedes”.