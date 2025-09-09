Setiembre suena diferente en Extra Radio 92.3 F.M. con el estreno del espacio “El Sonido de mi país”.

Este programa especial por el mes de la Patria se transmitirá durante setiembre, de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

La emisión estará dedicada a entrevistas con músicos costarricenses, tanto solistas como agrupaciones, para compartir sus historias, anécdotas, su lado más humano, sus composiciones y los proyectos que tienen planeados para los próximos meses.

“Además de informar, como medio de comunicación nos gusta entretener, y qué mejor que hacerlo con la música nacional que ofrece una amplia variedad de géneros y artistas,” comentó Ernesto Romero, productor y conductor del programa.

También se recordará a artistas y bandas que dejaron huella en décadas anteriores, como los 70, 80 y 90.

“Hicimos un conglomerado de invitaciones para contar con varios artistas de distintas generaciones. Algunos estarán presentes en el estudio y otros participarán virtualmente desde diferentes puntos, incluso desde el extranjero” agregó Romero.

En la primera emisión, el público pudo disfrutar de una entrevista exclusiva con Geovanny Durán, vocalista de El Guato.

En caso de no poder sintonizarlo en vivo, el programa tendrá repeticiones los sábados a las 2:00 p.m. y domingos a las 11:00 a.m.

Además, se transmitirá simultáneamente por Extra TV en la señal 42.2, ampliando la experiencia para los amantes de la música.