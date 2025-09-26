-
CONSTRUCCIÓN / GRAN FERIA DE INVIERNO LÁMINAS PARA TECHO
• Ondulado #28 366×81 ¢5 mil, #26 366×81 ¢7.900
• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500
• Estructural esmaltado #28 366×81 ¢6100 y aluminizado ¢5.250
• Lámina teja #26 365×111 ¢15.500
• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.750
• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900
• 2×2 galvanizado ¢6.700, perling 3” H.negro ¢4.700
• Fibrocemento entrepiso
• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para
• pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900
• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil
Teléfono: 2227-8000
WhatsApp: 7126-2779 /
8869-7895
-
VENTAS / VENTA DE BÓVEDA CON 3 NICHOS
• Cementerio General
• Precio ¢2.5 millones
• Previa cita
WhatsApp: 8450-3909
-
SERVICIOS / MARCOS MENTALISTA
• ¿ESTáS MAL?
• Decaimiento
• Miedo
• No duermes
• Amenazas
• Pleitos
• Cuerpo raro
• Soledad
• No retienes amor
• Desprecios
• Daños existen
• Visítame
• Puedo ayudarte:
Teléfonos: 8836-5084 /
2257-0086
-
EMPLEOS / SE NECESITA DOSIFICADOR CON EXPERIENCIA
• Para planta de concreto
• En la zona de Limón
• Se brindará alimentación y estadía
• Interesados al correo: richard.carvajal@navarroyaviles.com
• Llamar para más información al:
Teléfono: 6042-9314
-
BUSCAMOS ALBAÑIL
• Con experiencia en armadura
• En la zona de San José
• Para más información, para llamadas y WhatsApp:
WhatsApp: 7015-7745
-
ALQUILERES / ALQUILO APARTAMENTO PEQUEÑO
• Ubicado en Desamparados Calle Fallas
• Para pareja o persona sola
• Incluye 4 servicios gratis, luz, agua, cable e internet
• Precio ¢170 mil con garaje
• Sin garaje ¢140 mil
• Para más información:
Teléfono: 8431-4446
-
PRESTAMOS / HIPOTECAS ABONANDO
• Con % bajos, compramos deudas, avalúo- tramites gratis, recibimos corredores
Teléfonos: 8610-8705 / 8887-9033
-
¡FLORIDA PRESTA!
• Colones, dólares, sobre propiedades
• Hoy mismo
• Avalúo y asesoría gratis
Teléfonos: 2223-6868 /
8382-1532 / 8825-5315