-
BIENES RAÍCES / OFERTA LOTES 500 m2
• SAN RAMÓN ALAJUELA
• Servicios plano escritura uso de suelo, contado
• Financiamiento 100%
• Cuota fija mensual
• Para más información:
Teléfono: 8875-6937
-
BIENES RAÍCES / VENDO NICHOS Y TERRENOS TERRENOS en el Campo Santo La Piedad
• Desamparados
• Heredia
• PRECIO ¢1,000.000 FINANCIADO con escritura
• JARDINES DEL RECUERDO de 2 NICHOS ¢2,500.000
• 4 NICHOS ¢3,000.000
• FINANCIADOS con escritura y mantenimiento de por vida
• Para más información con
CARMEN SILVA:
Teléfonos: 7054-8686 / 6243-3982
-
BIENES RAÍCES / VENTA DE CASA EN PURRAL GOICOECHEA
• Ubicada en Urbanización Don Carlos
• 3 cuartos, 2 baños, cochera, sala, comedor, cocina
• Tiene 2 frentes
• Tiene un apartamento y una salida independiente
• Sin intermediarios
• El costo es de ¢50 millones
• Doy opción de venta para gestionar trámites bancarios
• Para más información al correo: octagarcia52@gmail.com
Teléfono: 7209-6552
-
BIENES RAÍCES / VENDO LOTE
• Ubicado en RIO SEGUNDO, Alajuela
• Mide 180 metros
• Costo ¢26 MILLONES
• Para más información al:
WhatsApp: 8804-65-38
-
SERVICIOS / MARCOS MENTALISTA
• Visítame
• Todos buscamos Paz
• Cambios
• Liberar ese dolor emocional
• Esa mala suerte
• Ese temor
• Que nos pase algo malo
• Mente ofuscada
Teléfono: 8836-5084 /
2257-0086
-
VEHÍCULOS / TALLER ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
• Especialistas en transmisiones automáticas
• Reparación y venta
• Diagnóstico computarizado para todo vehículo
WhatsApp: 8361-8126
Teléfonos: 2263-7310 / 2263-7314
-
ALQUILERES / SE ALQUILA COMPLEJO TURÍSTICO EN SARAPIQUÍ
• Ideal para restaurante, salón de eventos o centro recreativo
• Precio razonable
Incluye:
• Semiequipado
• Restaurante con dos ambientes y patentes vigentes (restaurante y licor)
• Casa para administrador o personal
• Senderos naturales y mirador al río
• La Virgen de Sarapiquí
• Listo para operar de inmediato
• Ubicación estratégica, alto potencial turístico y comercial
Teléfonos: 8821-9156 /
8877-0511
-
CONSTRUCCIÓN / GRAN LIQUIDACIÓN LÁMINAS PARA TECHO
• Ondulado #28 366×81 ¢5.000, #26 366×81 ¢7.900
• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500
• Estructural esmaltado #28 366×81 ¢6.100 y aluminizado ¢5.250
• Lámina teja #26 365×111 ¢17 mil
• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.750
• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900
• 2×2 galvanizado ¢7.000, perling 3” H.negro ¢4.700
• Fibrocemento entrepiso
• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para
• Pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900,
• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil
WhatsApp: 7126-2779 /
8869-7895 / 8610-5097
-
EMPLEOS / BUSCAMOS ESPECIALISTA EN TESTING SAP MM
• Empresa B&T Consulting
• Experiencia mínima de 5 años en pruebas, configuración y validación de SAP MM
• Conocimientos en UAT, SolMan, e integración con módulos SAP (QM, PP, EWM, SD, etc.)
• Nivel de inglés C1
• Envía tu CV a: RH@BTTCR.COM
• Para más información al:
WhatsApp: 6037- 0666
-
EMPLEOS / AUTOLAVADO EN TIBÁS
• Buscamos PERSONAL con EXPERIENCIA en lavado
• Todo tipo de vehículos
• Buen salario competitivo
• Para más información:
Teléfonos: 8668-2820 / 2241-1682
-
EMPLEOS / TRABAJO PARA PENSIONADOS
• Edad máxima 65 años
• Para condominios en Escazú
• Turno tarde y noche
Teléfono: 7176-0028
-
EMPLEOS / BUSCAMOS DOMÉSTICA
• En la zona de ROHRMOSER
• Documentos al día (INDISPENSABLE)
• Con salida
• Horario diurno
• Enviar curriculum, copia de cédula, recomendaciones, hoja de delincuencia al:
WhatsApp: 8376-8492
-
EMPLEOS / ¡Te estamos buscando! OPERARIO DE CORTE Y ARMADO DE VENTANERÍA
• Operar de manera correcta las diferentes herramientas para el armado de prefabricados de ventanearía, debe garantizar que el producto cumpla con los requerimientos solicitados por del cliente y los estándares de calidad
REQUISITOS
• Primaria completa
• Experiencia comprobada en el corte y armado para ventanería
• Disponibilidad para trabajar en horario rotativo
• Interesados enviar su hoja de vida por los siguientes medios
• Correo: reclutamiento@macopa.com
Whatsapp: 6033-3879
-
PRESTAMOS / HIPOTECAS ABONANDO
• Con % bajos
• Compramos deudas
• Avalúo
• Tramites gratis
• Recibimos corredores
Teléfonos: 8610-8705 /
8887-9033