BIENES RAÍCES / OFERTA LOTES 500 m2 • SAN RAMÓN ALAJUELA

• Servicios plano escritura uso de suelo, contado

• Financiamiento 100%

• Cuota fija mensual

• Para más información: Teléfono: 8875-6937

BIENES RAÍCES / VENDO NICHOS Y TERRENOS TERRENOS en el Campo Santo La Piedad • Desamparados

• Heredia

• PRECIO ¢1,000.000 FINANCIADO con escritura

• JARDINES DEL RECUERDO de 2 NICHOS ¢2,500.000

• 4 NICHOS ¢3,000.000

• FINANCIADOS con escritura y mantenimiento de por vida

• Para más información con

CARMEN SILVA: Teléfonos: 7054-8686 / 6243-3982

BIENES RAÍCES / VENTA DE CASA EN PURRAL GOICOECHEA • Ubicada en Urbanización Don Carlos

• 3 cuartos, 2 baños, cochera, sala, comedor, cocina

• Tiene 2 frentes

• Tiene un apartamento y una salida independiente

• Sin intermediarios

• El costo es de ¢50 millones

• Doy opción de venta para gestionar trámites bancarios

• Para más información al correo: octagarcia52@gmail.com Teléfono: 7209-6552

BIENES RAÍCES / VENDO LOTE • Ubicado en RIO SEGUNDO, Alajuela

• Mide 180 metros

• Costo ¢26 MILLONES

• Para más información al:

WhatsApp: 8804-65-38

SERVICIOS / MARCOS MENTALISTA • Visítame

• Todos buscamos Paz

• Cambios

• Liberar ese dolor emocional

• Esa mala suerte

• Ese temor

• Que nos pase algo malo

• Mente ofuscada Teléfono: 8836-5084 /

2257-0086

VEHÍCULOS / TALLER ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS • Especialistas en transmisiones automáticas

• Reparación y venta

• Diagnóstico computarizado para todo vehículo WhatsApp: 8361-8126

Teléfonos: 2263-7310 / 2263-7314

ALQUILERES / SE ALQUILA COMPLEJO TURÍSTICO EN SARAPIQUÍ • Ideal para restaurante, salón de eventos o centro recreativo

• Precio razonable

Incluye:

• Semiequipado

• Restaurante con dos ambientes y patentes vigentes (restaurante y licor)

• Casa para administrador o personal

• Senderos naturales y mirador al río

• La Virgen de Sarapiquí

• Listo para operar de inmediato

• Ubicación estratégica, alto potencial turístico y comercial Teléfonos: 8821-9156 /

8877-0511

CONSTRUCCIÓN / GRAN LIQUIDACIÓN LÁMINAS PARA TECHO • Ondulado #28 366×81 ¢5.000, #26 366×81 ¢7.900

• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500

• Estructural esmaltado #28 366×81 ¢6.100 y aluminizado ¢5.250

• Lámina teja #26 365×111 ¢17 mil

• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.750

• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900

• 2×2 galvanizado ¢7.000, perling 3” H.negro ¢4.700

• Fibrocemento entrepiso

• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para

• Pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900,

• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil WhatsApp: 7126-2779 /

8869-7895 / 8610-5097

EMPLEOS / BUSCAMOS ESPECIALISTA EN TESTING SAP MM • Empresa B&T Consulting

• Experiencia mínima de 5 años en pruebas, configuración y validación de SAP MM

• Conocimientos en UAT, SolMan, e integración con módulos SAP (QM, PP, EWM, SD, etc.)

• Nivel de inglés C1

• Envía tu CV a: RH@BTTCR.COM

• Para más información al: WhatsApp: 6037- 0666

EMPLEOS / AUTOLAVADO EN TIBÁS • Buscamos PERSONAL con EXPERIENCIA en lavado

• Todo tipo de vehículos

• Buen salario competitivo

• Para más información: Teléfonos: 8668-2820 / 2241-1682

EMPLEOS / TRABAJO PARA PENSIONADOS • Edad máxima 65 años

• Para condominios en Escazú

• Turno tarde y noche

Teléfono: 7176-0028

EMPLEOS / BUSCAMOS DOMÉSTICA • En la zona de ROHRMOSER

• Documentos al día (INDISPENSABLE)

• Con salida

• Horario diurno

• Enviar curriculum, copia de cédula, recomendaciones, hoja de delincuencia al: WhatsApp: 8376-8492

EMPLEOS / ¡Te estamos buscando! OPERARIO DE CORTE Y ARMADO DE VENTANERÍA • Operar de manera correcta las diferentes herramientas para el armado de prefabricados de ventanearía, debe garantizar que el producto cumpla con los requerimientos solicitados por del cliente y los estándares de calidad REQUISITOS • Primaria completa

• Experiencia comprobada en el corte y armado para ventanería

• Disponibilidad para trabajar en horario rotativo

• Interesados enviar su hoja de vida por los siguientes medios

• Correo: reclutamiento@macopa.com Whatsapp: 6033-3879