VEHÍCULOS / TALLER ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS • Especialistas en transmisiones automáticas

• Reparación y venta

• Diagnóstico computarizado todo vehículo

Teléfonos: 8361-8126 /

2263-7310 / 2263-7314

BIENES RAÍCES / VENTA DE CASA EN GUADALUPE • Ubicada en Urbanización Don Carlos

• 3 cuartos, 2 baños y cochera

• Tiene 2 frentes

• Tiene un apartamento pequeño independiente

• Sin intermediarios

• El costo es de ¢52 millones

• Doy opción de venta

• Para más información:

Teléfono: 7209-6552

VENDO LOTE GUANACASTE • 5000 m2 a 30 min de Playa del Coco

• 50 mills.

Teléfono: 8804-6538

VENTA DE CASA • Buena ubicación en Sabanilla de Montes Oca

• Residencial La Españolita

• Mide 170 metros, cuenta con 3 cuartos, 2 baños, cochera para 2 carros

• El costo es de $195,000

• Para más información al:

WhatsApp: 8705-2428

ALQUILERES / ALQUILO APARTAMENTO PEQUEÑO • Ubicado en Desamparados Calle Fallas

• Para pareja o persona sola

• Incluye 4 servicios gratis, luz, agua, cable e internet

• Precio ¢170 mil con garaje

• Sin garaje ¢140 mil

• Para más información:

Teléfono: 8431-4446

PRÉSTAMOS / ¡FLORIDA PRESTA! • Colones, dólares, sobre propiedades

• Hoy mismo

• Avalúo y asesoría gratis

Teléfonos: 2223-6868 /

8382-1532 / 8825-5315

HIPOTECAS ABONANDO • Con % bajos, compramos deudas, avalúo- tramites gratis, recibimos corredores

Teléfonos: 8610-8705 / 8887-9033

MAXIVALORES PRESTA SU PRÉSTAMO HIPOTECARIO CON NOSOTROS • Avalúo gratis

• Intereses desde el 1% en dólares $

• 2% en colones ¢

• Abonos al capital

• Contáctenos:

Teléfonos: 2100-7633 /

6281-1513

CONSTRUCCIÓN / GRAN PROMOCIÓN LÁMINAS PARA TECHO • #28 366×81 ¢5.250, blanco #30 366×0,81 ¢4.750

• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500

• Estructural aluminizada #28- 366×81 ¢5.250 y esmaltado ¢6.100

• Lámina teja #26 365×111 ¢15.500

• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.500

• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900

• 2×2 galvanizado ¢6.700, perling

• 2×3 galvanizado comercial ¢5.250

• Fibrocemento entrepiso

• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900,

• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil

Teléfono: 2227-8000

WhatsApp: 7126-2779 /

8869-7895

RELAX / MASAJE PROFESIONAL • Estamos ubicados en Desamparados centro

• Contamos con toda la privacidad

• Señora profesional

• La atención al cliente es de lunes a domingo

• Para más información

Teléfono: 6402-8668

MASAJE TERAPÉUTICO • Nuevo personal y administración

• Estamos ubicados en Centro Comercial del Sur

• Para más información:

Teléfonos: 2226-1419 /

7255-4207