EMPLEOS / BUSCAMOS GUARDAS DE SEGURIDAD NACIONALES Y EXTRANJEROS • Edad entre 20 a 40 años

• Que vivan en Alajuela centro

• Estatura mínima 1,70 m

• Documento de seguridad al día

• Llamar a Alfredo para más

información: Teléfono: 7189-7395

TRABAJO PARA PENSIONADOS • Edad máxima 65 años

• Para condominios en Escazú

• Turno tarde y noche Teléfono: 7176-0028

BUSCAMOS GUARDA DE SEGURIDAD • En la zona de San José

• Mayor de edad

• Edad promedio de 50 a 64 años

• Para trabajar 3 días por semana en condominio

Para más información: Teléfono: 8729-2622

CONSTRUCCIÓN / GRAN FERIA DE INVIERNO LÁMINAS PARA TECHO • Ondulado #28 366×81 ¢5 mil, #26 366×81 ¢7.900

• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500

• Estructural esmaltado #28 366×81 ¢6100 y aluminizado ¢5.250

• Lámina teja #26 365×111 ¢15.500

• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.750

• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900

• 2×2 galvanizado ¢6.700, perling 3” H.negro ¢4.700

• Fibrocemento entrepiso

• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para

• pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900

• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil Teléfono: 2227-8000

WhatsApp: 7126-2779 /

8869-7895

BIENES RAÍCES / VENTA DE CASA EN GUADALUPE • Ubicada en Urbanización Don Carlos

• 3 cuartos, 2 baños, cochera

• Tiene 2 frentes

• Tiene un apartamento pequeño independiente

• Negociable

• El costo es de ¢52 millones

• Doy opción de venta

• Para más información: Teléfono: 7209-6552

VENDO LOTE EN GUANACASTE • PLAYAS DEL COCO

• Mide 1800 metros

• ¢75 millones

Para mas información Teléfono: 8837-4141

OPORTUNIDAD • Se vende apartamento en condominio Doña Rosa, Tibás centro

• ¢38,500.000 millones

• Sin parqueo

• Para más Información: Teléfonos: 8383-5546 / 8501-2828

ALQUILERES / ALQUILO APARTAMENTO PEQUEÑO • Ubicado en Desamparados Calle Fallas

• Para pareja o persona sola

• Incluye 4 servicios gratis, luz, agua, cable e internet

• Precio ¢170 mil con garaje

• Sin garaje ¢140 mil

• Para más información: Teléfono: 8431-4446

SAN RAFAEL ABAJO • Habitación, amueblada, ¢90 mil

• Otra ¢70 mil Teléfonos: 8802-9030 /

8676-9951

VEHÍCULOS / MULA KAWASAKI • Gasolina

• 4×4 con bloqueo

• Cuenta con winche

• Cilindrada 800

• Capacidad para 6 personas

• Totalmente al día

• Modelo 2023

• Ubicados en Naranjo

• Para más información:

Teléfono: 8822-7718

SE VENDE MULA POLARIS • Gasolina 4×4 cilindrada 570

• Capacidad: 3 personas

• Totalmente al día

• DEKRA en blanco

• Ubicados en Naranjo

• Más información:

Teléfono: 8822-7718

TALLER ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS • Especialistas en transmisiones automáticas

• Reparación y venta

• Diagnóstico computarizado para todo vehículo

WhatsApp: 8361-8126

Teléfonos: 2263-7310 / 2263-7314

PRÉSTAMOS / PRESTO • Presto hasta ¢5millones

• Interés al 2% SOLO EN CARTAGO

• Sin comisiones, sin intermediarios, sin avalúos

VENDO LOTE

• Ubicado en Cervantes 203 m2 ¢10 millones

• Negociable

• Con hipoteca

Para más información:

Teléfonos: 86693926 / 25522449

¡FLORIDA PRESTA! • Colones, dólares, sobre propiedades

• Hoy mismo

• Avalúo y asesoría gratis

Teléfonos: 2223-6868 /

8382-1532 / 8825-5315

MAXIVALORES PRESTA SU PRÉSTAMO HIPOTECARIO CON NOSOTROS • Avalúo gratis

• Intereses desde el 1% en dólares $

• 2% en colones ¢

• Abonos al capital

• Contáctenos:

Teléfonos: 2100-7633 /

6281-1513