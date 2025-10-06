-
ALQUILERES / SE ALQUILA APARTAMENTO PEQUEÑO
• Todos los servicios
• Tiene 1 habitación
• ¢70 mil una persona
• ¢80 mil 2 personas
• Semi amueblado
• Se puede pagar por quincena
• Urbanización Corina Rodríguez, avenida 3, al final dobla izquierda, casa 338 Alajuelita, San Felipe
• Solamente por llamadas
Teléfonos: 2254-8039 / 8364-2606
-
PRÉSTAMOS / HIPOTECAS ABONANDO
• Con % bajos, compramos deudas, avalúo- tramites gratis, recibimos corredores
Teléfonos: 8610-8705 / 8887-9033
-
RELAX / MASAJE TERAPÉUTICO
• Nuevo personal y administración
• Estamos ubicados en Centro Comercial del Sur
• Para más información:
Teléfonos: 2226-1419 / 7255-4207
-
EMPLEOS / BUSCAMOS OPERARIO DE IMPRESIÓN
• Operario calificado
• Con conocimiento en ensamble de viniles, señaletica, operación de plotters de impresión
• Deseables conocimientos en máquinas CNC
• Para más información:
Teléfono: 7088-3149
-
BUSCAMOS FABRICANTE DE RÓTULOS
• Operario con conocimientos en ensamble de rótulos corpóreos, tensado de lonas, biselado de ACM
• Deseable licencia B1
• Para más información:
Teléfono: 7088-3149
-
BUSCAMOS INSTALADOR DE RÓTULOS
• Operario instalador de rótulos corpóreos
• Optimo servicio al cliente
• Licencia B1
• Trabajos en alturas
• Instalación de viniles
• Deseable licencia B3
• Operador de brazo articulado
• Para más información:
Teléfono: 7088-3149
-
VEHÍCULOS / TALLER ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
• Especialistas en transmisiones automáticas
• Reparación y venta
• Diagnóstico computarizado para todo vehículo
WhatsApp: 8361-8126
Teléfonos: 2263-7310 / 2263-7314
-
SERVICIOS / MARCOS MENTALISTA
¿ESTAS MAL?
• Decaimiento
• Miedo
• No duermes
• Amenazas
• Pleitos
• Cuerpo raro
• Soledad
• No retienes amor
• Desprecios
• Daños existen
• Visítame
• Buscarte cambios
Teléfonos: 8836-5084 / 2257-0086
-
CONSTRUCCIÓN / GRAN LIQUIDACIÓN LÁMINAS PARA TECHO
• Ondulado #28 366×81 ¢5.000, #26 366×81 ¢7.900
• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500
• Estructural esmaltado #28 366×81 ¢6.100 y aluminizado ¢5.250
• Lámina teja #26 365×111 ¢17 mil
• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.750
• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900
• 2×2 galvanizado ¢7.000, perling 3” H.negro ¢4.700
• Fibrocemento entrepiso
• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para
• Pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900,
• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil
WhatsApp: 7126-2779 / 8869-7895 / 8610-5097