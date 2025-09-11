-
EMPLEOS / BUSCAMOS GUARDAS DE SEGURIDAD NACIONALES Y EXTRANJEROS
• Edad entre 20 a 40 años
• Que vivan en Alajuela centro
• Estatura mínima 1,70 m
• Documento de seguridad al día
• Llamar a Alfredo para más información:
Teléfono: 7189-7395
-
TRABAJO PARA PENSIONADOS
• Edad máxima 65 años
• Para condominios en Escazú
• Turno tarde y noche
Teléfono: 7176-0028
-
BIENES RAÍCES / VENTA DE CASA EN GUADALUPE
• Ubicada en Urbanización Don Carlos
• 3 cuartos, 2 baños, cochera
• Tiene 2 frentes
• Tiene un apartamento pequeño independiente
• Negociable
• El costo es de ¢52 millones
• Doy opción de venta
• Para más información:
Teléfono: 7209-6552
-
PRÉSTAMOS / MAXIVALORES PRESTA SU PRÉSTAMO HIPOTECARIO CON NOSOTROS
• Avalúo gratis
• Intereses desde el 1% en dólares $
• 2% en colones ¢
• Abonos al capital
• Contáctenos:
Teléfonos: 2100-7633 / 6281-1513
-
¡FLORIDA PRESTA!
• Colones, dólares, sobre propiedades
• Hoy mismo
• Avalúo y asesoría gratis
Teléfonos: 2223-6868 / 8382-1532 / 8825-5315
-
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ROSAND 10 AÑOS PLAZO
• 123 meses
• Cuotas fijas, amortización e intereses
• Las mejores condiciones en el mercado
• Llámenos y compruébelo:
Teléfonos: 8923-8229 / 2223-6497
-
SERVICIOS / MARCOS MENTALISTA
• ¿Estas mal?
• Decaimiento
• Miedo
• No duermes
• Amenazas
• Pleitos
• Cuerpo raro
• Soledad
• No retienes amor
• Desprecios
• Humillaciones
• Daños existen
• Visítame
Teléfonos: 8836-5084 / 2227-0086
-
ALQUILERES / ALQUILO APARTAMENTO PEQUEÑO
• Ubicado en Desamparados Calle Fallas
• Para pareja o persona sola
• Incluye 4 servicios gratis, luz, agua, cable e internet
• Precio ¢170 mil con garaje
• Sin garaje ¢140 mil
• Para más información:
Teléfono: 8431-4446
-
SAN RAFAEL ABAJO
• Habitación, amueblada, ¢90 mil
• Otra ¢70 mil
Teléfonos: 8802-9030 / 8676-9951
-
OPORTUNIDAD
• Se vende apartamento en condominio Doña Rosa, Tibás centro
• ¢38,500.000 millones
• Sin parqueo
• Para más Información:
Teléfonos: 8383-5546 / 8501-2828
-
CONSTRUCCIÓN / GRAN FERIA DE INVIERNO LÁMINAS PARA TECHO
•Ondulado #28 366×81 ¢5 mil ,#26 366×81 ¢7.900
• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500
• Estructural esmaltado #28 366×81 ¢6100 y aluminizado ¢5.250
• Lámina teja #26 365×111 ¢15.500
• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.750
• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900
• 2×2 galvanizado ¢6.700, perling 3” H.negro ¢4.700
• Fibrocemento entrepiso
• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para
• pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900
• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil
Teléfono: 2227-8000
WhatsApp: 7126-2779 / 8869-7895
-
VEHÍCULOS / MULA KAWASAKI
• Gasolina
• 4×4 con bloqueo
• Cuenta con winche
• Cilindrada 800
• Capacidad para 6 personas
• Totalmente al día
• Modelo 2023
• Ubicados en Naranjo
• Para más información:
Teléfono: 8822-7718
-
SE VENDE MULA POLARIS
• Gasolina 4×4 cilindrada 570
• Capacidad: 3 personas
• Totalmente al día
• DEKRA en blanco
• Ubicados en Naranjo
• Más información:
Teléfono: 8822-7718