-
EMPLEOS / BUSCAMOS GUARDAS DE SEGURIDAD NACIONALES Y EXTRANJEROS
• Edad entre 20 a 40 años
• Que vivan en Alajuela centro
• Estatura mínima 1,70 m
• Documento de seguridad al día
• Llamar a Alfredo para más
información:
Teléfono: 7189-7395
-
PRÉSTAMOS / PRéSTAMOS HIPOTECARIOS ROSAND 10 AÑOS PLAZO
• 123 meses
• Cuotas fijas, amortización e
intereses
• Las mejores condiciones en el
mercado
• Llámenos y compruébelo:
Teléfonos: 8923-8229 /
2223-6497
-
ALQUILERES / ALQUILO APARTAMENTO PEQUEÑO
• Ubicado en Desamparados Calle Fallas
• Para pareja o persona sola
• Incluye 4 servicios gratis, luz, agua, cable e internet
• Precio ¢170 mil con garaje
• Sin garaje ¢140 mil
• Para más información:
Teléfono: 8431-4446
-
BIENES RAÍCES / VENTA DE CASA EN GUADALUPE
• Ubicada en Urbanización Don Carlos
• 3 cuartos, 2 baños, cochera
• Tiene 2 frentes
• Tiene un apartamento pequeño independiente
• Negociable
• El costo es de ¢52 millones
• Doy opción de venta
• Para más información:
Teléfono: 7209-6552.
-
VENDO LOTE EN GUANACASTE
• PLAYAS DEL COCO
• Mide 1800 metros
• ¢75 millones
Para mas información
Teléfono: 8837-4141
-
CONSTRUCCIÓN / GRAN FERIA DE INVIERNO LÁMINAS PARA TECHO
•Ondulado #28 366×81 ¢5 mil ,#26 366×81 ¢7.900
• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500
• Estructural esmaltado #28 366×81 ¢6100 y aluminizado ¢5.250
• Lámina teja #26 365×111 ¢15.500
• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.750
• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900
• 2×2 galvanizado ¢6.700, perling 3” H.negro ¢4.700
• Fibrocemento entrepiso
• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para
• pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900
• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil
Teléfono: 2227-8000
WhatsApp: 7126-2779 /
8869-7895
-
SERVICIOS / MARCOS MENTALISTA
• ¿Estas mal?
• Decaimiento
• Miedo
• No duermes
• Amenazas
• Pleitos
• Cuerpo raro
• Soledad
• No retienes amor
• Desprecios
• Humillaciones
• Daños existen
• Visítame
Teléfonos: 8836-5084 /
2227-0086