-
EMPLEOS
TALLER CARS CENTER BUITRAGO
BUSCAMOS CAJERO O CAJERA
• Para trabajar en la zona de
Desamparados
• Para taller de mecánica
• Currículum impreso a la dirección del multicentro Desamparados 500 metros sur, en el taller mecánico Cars Center Buitrago
• Horario de lunes a viernes de
8:00 a.m a 6:00 p.m y sábadode 8:00 a.m a 3:00 p.m
• Para más información por llamadas y WhatsApp:
WhatsApp: 7135-6382
-
BUSCAMOS DOMÉSTICA
• Todo oficio, costarricense
• Edad entre 30 y 50 años
• Vivir en la zona de Cartago
• Ajustarse a horario flexible
• Indispensable experiencia y recomendaciones
• Solamente por WhatsApp NO se reciben llamadas
• Si cumple con los requisitos enviar la información al:
WhatsApp: 8761-8450
-
Buscamos guarda de seguridad
• En la zona de San José mayor de edad
• Edad promedio de 50 a 64 años
• Para trabajar 3 días por semana en condominio
• Para más información:
Teléfono: 8729-2622
-
CONSTRUCCIóN
GRAN PROMOCIÓN LÁMINAS PARA TECHO
• #28 366×81 ¢5.250, blanco #30 366×0,81 ¢4.750
• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500
• Estructural aluminizada #28- 366×81 ¢5.250 y esmaltado ¢6.100
• Lámina teja #26 365×111 ¢15.500
• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.500
• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900
• 2×2 galvanizado ¢6.700, perling
• 2×3 galvanizado comercial ¢5.250
• Fibrocemento entrepiso
• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para
• pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900,
• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil
Teléfono: 2227-8000
WhatsApp 7126-2779 /
8869-7895
-
BIENES RAÍCES
SE VENDEN LOTES
• Lote en San Antonio de Desamparados, calle principal, mide 1.400 metros
• Bodegas 1.100 metros, San Antonio Desamparados
• Quinta en Turrialba, La Suiza 9.800 metros, calle principal pavimentada, con todos los servicios
• Para más información:
Teléfono: 6048-0973
-
SERVICIOS
MARCOS MENTALISTA
• Visitarme ¿Estas mal?
• Soledad
• Amenazas
• Miedo
• Desesperación
• Cansancio
• Angustia
• No duermes
• Desprecios
• Buscan destruirte
• Cuerpo raro
• Existen daños
Teléfonos: 2257-0086 /
8836-5084
-
RELAX
MASAJE TERAPÉUTICO
• Nuevo personal y administración
• Estamos ubicados en Centro
Comercial del Sur
• Para más información:
Teléfonos: 2226-1419 /
7255-4207
-
SEÑORA O SEÑORITA
• Busco una dama de 45 a 60 años
• Soltera, sola y con recomendaciones
• Tengo casa y carro para convivir conmigo como pareja
• Soy viudo de 73 años
• Con José al:
Teléfono: 8823-5853
-
ALQUILERES
SAN RAFAEL ABAJO
• Habitación, amueblada, ¢90 mil
• Otra ¢70 mil
Teléfonos: 8802-9030 /
8676-9951
-
VEHÍCULOS
TALLER ESPECIALIZADO EN
REPARACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
• Especialistas en transmisiones
automáticas
• Reparación y venta
• Diagnóstico computarizado todo vehículo
Teléfonos: 8361-8126 /
2263-7310 / 2263-7314
-
PRÉSTAMOS
HIPOTECAS ABONANDO
• Con % bajos, compramos deudas, avalúo- tramites gratis, recibimos corredores
Teléfonos: 8610-8705 / 8887-9033
-
¡FLORIDA PRESTA!
• Colones, dólares, sobre propiedades
• Hoy mismo
• Avalúo y asesoría gratis
Teléfonos: 2223-6868 /
8382-1532 / 8825-5315
-
BIENES RAÍCES
VENDO LOTE EN ATENAS
• Mide 1000 metros
• El costo es de ¢30 millones
• Para más información
Teléfono: 8804-6538