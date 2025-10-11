-
EMPLEOS / PEON - CUIDADOR DE FINCA
• En la GAM
• Debe vivir en la finca con la familia (esposa y máximo 2 hijos)
• Labores mantenimiento: edificaciones y agrícolas, cuido de animales
• Requisitos:
• Cédula
• Cartas recomendación
• Licencia B1
Información solo al:
WhatsApp: 8376-8492
-
BUSCAMOS GUARDAS DE SEGURIDAD NACIONALES Y EXTRANJEROS
• Edad entre 20 a 40 años
• Que vivan en (Barrio San José Alajuela)
• Estatura mínima 1,70 m
• Documento de seguridad al día
• Llamar a Alfredo para más
información:
Teléfono: 7189-7395
-
BUSCAMOS DOMÉSTICA
• En la zona de ROHRMOSER
• Documentos al día
• Con salida
• Horario diurno
• Enviar curriculum, copia de cédula, recomendaciones, hoja de delincuencia al:
WhatsApp: 8376-8492
-
CONSTRUCCIÓN / GRAN LIQUIDACIÓN LÁMINAS PARA TECHO
•Ondulado #28 366×81 ¢5.000, #26 366×81 ¢7.900
• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500
• Estructural esmaltado #28 366×81 ¢6.100 y aluminizado ¢5.250
• Lámina teja #26 365×111 ¢17 mil
• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.750
• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900
• 2×2 galvanizado ¢7.000, perling 3” H.negro ¢4.700
• Fibrocemento entrepiso
• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para
• Pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900,
• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil
WhatsApp: 7126-2779 /
8869-7895 / 8610-5097
-
VEHÍCULOS / TALLER ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
• Especialistas en transmisiones
automáticas
• Reparación y venta
• Diagnóstico computarizado para todo vehículo
WhatsApp: 8361-8126
Teléfonos: 2263-7310 / 2263-7314
-
BIENES RAÍCES / VENTA DE CASA EN PURRAL GOICOECHEA
• Ubicada en Urbanización Don Carlos
• 3 cuartos, 2 baños, cochera, sala, comedor, cocina
• Tiene 2 frentes
• Tiene un apartamento y una salida independiente
• Sin intermediarios
• El costo es de ¢50 millones
• Doy opción de venta para
gestionar trámites bancarios
• Para más información al correo:
octagarcia52@gmail.com
Teléfono: 7209-6552
-
RELAX / MASAJE TERAPÉUTICO
• Nuevo personal y administración
• Estamos ubicados en Centro
Comercial del Sur
• Para más información:
Teléfonos: 2226-1419 /
7255-4207
-
PRÉSTAMOS / HIPOTECAS ABONANDO
• Con % bajos, compramos deudas, avalúo- tramites gratis, recibimos corredores
Teléfonos: 8610-8705 /
8887-9033
-
ALQUILERES / SAN RAFAEL ABAJO
• Habitación, amueblada, ¢90 mil
• Otra ¢70 mil
Teléfonos: 8802-9030 /
8676-9951
-
SERVICIOS / MARCOS MENTALISTA ¿ESTÁS MAL?
• Decaimiento
• Miedo
• No duermes
• Amenazas
• Pleitos
• Cuerpo raro
• Soledad
• No retienes amor
• Desprecios
• Daños existen
• Visítame
• Buscarte cambios
Teléfonos: 8836-5084 /
2257-0086