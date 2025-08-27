-
ALQUILERES / SAN RAFAEL ABAJO
• Habitación, amueblada, ¢90 mil
• Otra ¢70 mil
Teléfonos: 8802-9030 / 8676-9951
-
ALQUILO APARTAMENTO PEQUEÑO
• Ubicado en Desamparados Calle Fallas
• Para pareja o persona sola
• Incluye 4 servicios gratis, luz, agua, cable e internet
• Precio ¢170 mil con garaje
• Sin garaje ¢140 mil
• Para más información:
Teléfono: 8431-4446
-
BIENES RAÍCES / VENDO LOTE
• Río Segundo de Alajuela, 170 mts
• ¢25 millones
Teléfono: 6010-6001
-
VENTA DE CASA EN GUADALUPE
• Ubicada en Urbanización Don Carlos
• 3 cuartos, 2 baños y cochera
• Tiene 2 frentes
• Tiene un apartamento pequeño independiente
• Sin intermediarios
• El costo es de ¢52 millones
• Doy opción de venta
• Para más información:
Teléfono: 7209-6552
-
EMPLEOS / BUSCAMOS GUARDAS DE SEGURIDAD NACIONALES Y EXTRANJEROS
• Edad entre 20 a 40 años
• Que vivan en Alajuela centro
• Estatura mínima 1,70 m
• Documento de seguridad al día
• Llamar a Alfredo para más
información:
Teléfono: 7189-7395
-
CONSTRUCCIÓN / GRAN PROMOCIÓN LÁMINAS PARA TECHO
• #28 366×81 ¢5.250, blanco #30 366×0,81 ¢4.750
• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500
• Estructural aluminizada #28- 366×81 ¢5.250 y esmaltado ¢6.100
• Lámina teja #26 365×111 ¢15.500
• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.500
• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900
• 2×2 galvanizado ¢6.700, perling
• 2×3 galvanizado comercial ¢5.250
• Fibrocemento entrepiso
• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para
pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900
• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil
Teléfono: 2227-8000
WhatsApp: 7126-2779 / 8869-7895
-
PRÉSTAMOS / ¡FLORIDA PRESTA!
• Colones, dólares, sobre propiedades
• Hoy mismo
• Avalúo y asesoría gratis
Teléfonos: 2223-6868 / 8382-1532 / 8825-5315
-
SERVICIOS / MARCOS MENTALISTA
• Visitarme ¿Estas mal?
• Soledad
• Amenazas
• Miedo
• Desesperación
• Cansancio
• Angustia
• No duermes
• Desprecios
• Buscan destruirte
• Cuerpo raro
• Existen daños
Teléfonos: 2257-0086 / 8836-5084
-
RELAX / MASAJE TERAPÉUTICO
• Nuevo personal y administración
• Estamos ubicados en Centro
Comercial del Sur
• Para más información:
Teléfonos: 2226-1419 / 7255-4207
-
SEÑORA MASAJISTA TITULADA
• Ofrece sus diversas técnicas de relación personalmente en un lugar discreto y seguro
• Horario todo el día de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
• Parqueo cerrado
• Lindora
• Citas:
WhatsApp: 86170789