-
PRÉSTAMOS / MAXIVALORES PRESTA SU PRéSTAMO HIPOTECARIO CON NOSOTROS
• Avalúo gratis
• Intereses desde el 1% en dólares $
• 2% en colones ¢
• Abonos al capital
• Contáctenos:
Teléfonos: 2100-7633 / 6281-1513
-
¡FLORIDA PRESTA!
• Colones, dólares, sobre propiedades
• Hoy mismo
• Avalúo y asesoría gratis
Teléfonos: 2223-6868 / 8382-1532 / 8825-5315
-
HIPOTECAS ABONANDO
• Con % bajos, compramos deudas, avalúo- tramites gratis, recibimos corredores
Teléfonos: 8610-8705 / 8887-9033
-
SERVICIOS / MARCOS MENTALISTA
• Visitarme ¿Estas mal?
• Soledad
• Amenazas
• Miedo
• Desesperación
• Cansancio
• Angustia
• No duermes
• Desprecios
• Buscan destruirte
• Cuerpo raro
• Existen daños
Teléfonos: 2257-0086 / 8836-5084
-
VEHÍCULOS / TALLER ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
• Especialistas en transmisiones automáticas
• Reparación y venta
• Diagnóstico computarizado todo vehículo
Teléfonos: 8361-8126 / 2263-7310 / 2263-7314
-
CONSTRUCCIÓN / GRAN PROMOCIÓN LÁMINAS PARA TECHO
• #28 366×81 ¢5.250, blanco #30 366×0,81 ¢4.750
• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500
• Estructural aluminizada #28- 366×81 ¢5.250 y esmaltado ¢6.100
• Lámina teja #26 365×111 ¢15.500
• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.500
• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900
• 2×2 galvanizado ¢6.700, perling
• 2×3 galvanizado comercial ¢5.250
• Fibrocemento entrepiso
• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para
• pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900,
• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil
Teléfono: 2227-8000
WhatsApp: 7126-2779 /8869-7895
-
BIENES RAÍCES / VENDO LOTE GUANACASTE
• 5000 m2 a 30 min de Playa del Coco
• 50 mills.
Teléfono: 8804-65-38
-
VENTA DE CASA
• Buena ubicación en Sabanilla de Montes Oca
• Residencial La Españolita
• Mide 170 metros, cuenta con 3 cuartos, 2 baños, cochera para 2 carros
• El costo es de $195,000
• Para más información al:
WhatsApp: 8705-2428
-
VENTAS / VENTA DE NICHO
• Campo santo, La Piedad, Heredia precio ¢1,750,000
• Para mas información:
Teléfono: 8822-66-59