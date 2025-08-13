-
PRÉSTAMOS / ¡FLORIDA PRESTA!
• Colones, dólares, sobre propiedades
• Hoy mismo
• Avalúo y asesoría gratis
Teléfonos: 2223-6868 / 8382-1532 / 8825-5315
-
BIENES RAÍCES / SE VENDEN LOTES
• Lote en San Antonio de Desamparados, calle principal, mide 1.400 metros
• Bodegas 1.100 metros, San Antonio Desamparados
• Quinta en Turrialba, La Suiza 9.800 metros, calle principal pavimentada, con todos los servicios
• Para más información:
Teléfono: 6048-0973
-
VENDO LOTE GUANACASTE
• 5000 m2 A 30 min de Playa del Coco 50 mills.
Teléfono: 8837-4141
-
CONSTRUCCIÓN / GRAN PROMOCIÓN LÁMINAS PARA TECHO
• #28 366×81 ¢5.250, blanco #30 366×0,81 ¢4.750
• Ondulada esmaltada #28 – 366×81 ¢6.500
• Estructural aluminizada #28- 366×81 ¢5.250 y esmaltado ¢6.100
• Lámina teja #26 365×111 ¢15.500
• Ondulado esmaltado #26 366×105 ¢10.500
• Tubo 3X3 galvanizado ¢9.900
• 2×2 galvanizado ¢6.700, perling
• 2×3 galvanizado comercial ¢5.250
• Fibrocemento entrepiso
• 2.44×1.22, 1plg ¢16.500, para
• pared 244 x 122 1/2 plg. ¢5.900,
• Canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18 mil
Teléfono: 2227-8000
WhatsApp 7126-2779 / 8869-7895
-
EMPLEOS / TALLER CARS CENTER BUITRAGO BUSCAMOS CAJERO O CAJERA
• Para trabajar en la zona de Desamparados
• Para taller de mecánica
• Currículum impreso a la dirección del multicentro Desamparados 500 metros sur, en el taller mecánico Cars Center Buitrago
• Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m a 6:00 p.m y sábadode 8:00 a.m a 3:00 p.m
• Para más información por llamadas y WhatsApp:
WhatsApp: 7135-6382
-
Buscamos guarda de seguridad
• En la zona de San José mayor de edad
• Edad promedio de 50 a 64 años
• Para trabajar 3 días por semana en condominio
• Para más información:
Teléfono: 8729-2622
-
SERVICIOS / MARCOS MENTALISTA
• Visitarme ¿Estas mal?
• Soledad
• Amenazas
• Miedo
• Desesperación
• Cansancio
• Angustia
• No duermes
• Desprecios
• Buscan destruirte
• Cuerpo raro
• Existen daños
Teléfonos: 2257-0086 / 8836-5084
-
VEHÍCULOS / TALLER ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
• Especialistas en transmisiones automáticas
• Reparación y venta
• Diagnóstico computarizado todo vehículo
Teléfonos: 8361-8126 / 2263-7310 / 2263-7314
-
PRÉSTAMOS / HIPOTECAS ABONANDO
• Con % bajos, compramos deudas, avalúo- tramites gratis, recibimos corredores
Teléfonos: 8610-8705 / 8887-9033