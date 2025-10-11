El Juzgado Penal de Batán ordenó 6 meses más de prisión preventiva para un grupo de personas presuntamente ligadas a una organización criminal asociada con alias “Diablo”, la cual estaría relacionada con delitos de sicariato, tráfico de drogas y amenazas.

De acuerdo con la información judicial, la investigación se originó tras el homicidio de un hombre de apellido Potoy, ocurrido el 23 de junio de 2023 en el sector de barrio La Trinidad, en Limón.

Las autoridades detallaron que, según las pruebas recabadas, el crimen habría sido ordenado por el grupo liderado por alias “Diablo”, considerado un actor de peso en la estructura criminal de la zona.

En agosto de 2024, se llevaron a cabo allanamientos en propiedades ubicadas en Matina, Siquirres y Penshurt, donde se detuvo a varios sospechosos y se decomisó evidencia relevante para la causa.

Por ahora, el grupo permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones sobre su posible participación en el homicidio y otras actividades delictivas vinculadas al crimen organizado en la provincia de Limón.