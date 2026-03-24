El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, con sede en Corredores, ordenó extender la detención provisional contra un oficial de la Fuerza Pública requerido por las autoridades de Estados Unidos dentro de un proceso de extradición por presuntos delitos de narcotráfico.

La medida se dictó dentro del expediente en el que el gobierno estadounidense solicita la entrega del policía costarricense de apellidos Corella Amador, investigado junto a otros tres imputados por presunta participación en una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína.

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El abogado Andy Jack Sánchez argumentó que el Ministerio Público costarricense no tendría legitimación para solicitar la prórroga, al tratarse de un proceso iniciado por un Estado extranjero.

Andy Jack Sánchez, abogado defensor

Además, planteó que, de no presentarse los documentos en el plazo establecido por el tratado de extradición, procedería la libertad de los requeridos mientras se resuelve el proceso.

La defensa insiste en que Estados Unidos tenía plazos concretos para remitir la documentación:

10 días , según la Ley de Extradición,

, según la Ley de Extradición, y 60 días, según el tratado bilateral.

Afirma que, al no cumplirse esos plazos, lo procedente era ordenar la libertad de los requeridos y no extender la detención.

Otro de los reclamos centrales es que el juez no puede limitarse a prorrogar la detención de manera automática, sin revisar si realmente se cumplieron los requisitos legales y documentales para mantener privada de libertad a la persona requerida.

Pese a esos alegatos, el tribunal consideró que la medida cautelar debía mantenerse para asegurar el avance del procedimiento de extradición y la eventual entrega de los imputados al país requirente.