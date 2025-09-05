La eliminatoria sudamericana de la CONMEBOL definió los tres cupos directos restantes al Mundial de 2026, donde el ex técnico de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro, estará presente con el combinado de Paraguay.

Los paraguayos firmaron un empate sin goles ante Ecuador, equipo que ya estaba clasificado a la Copa del Mundo. Alfaro, quien asumió el cargo a mitad de la eliminatoria, logró levantar a un equipo “guaraní” que parecía destinado al fracaso.

Colombia, por su parte, cumplió con lo esperado y goleó 3-0 a Bolivia en Barranquilla, con tantos de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero. Así, los “parceros” regresan a un Mundial tras su ausencia en Qatar 2022.

En Montevideo, Uruguay hizo la tarea ante la última esperanza de Perú, que aspiraba al menos al repechaje. Con goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas, la “garra charrúa” aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo con un sólido 3-0.

Argentina, ya clasificada, también goleó 3-0 a Venezuela en Buenos Aires, cumpliendo con su rol como campeona de esta eliminatoria sudamericana. Lionel Messi, con un doblete, y Lautaro Martínez marcaron los tantos del encuentro.

Además, Brasil venció a Chile 3 a 0 en el cierre de la jornada.

En la última fecha, Venezuela, actualmente en el séptimo lugar con 18 puntos, intentará asegurar el repechaje intercontinental. Sin embargo, Bolivia, con 17 puntos, aún tiene posibilidades, ya que se ubica en el octavo puesto y espera un tropiezo de la “Vinotinto”.