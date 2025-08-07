Una mujer que en el pasado representó al país en carreras de barriles a caballo pasará un año en prisión preventiva, tras ser detenida como sospechosa de integrar una organización criminal vinculada al narcotráfico y legitimación de capitales.

La medida fue impuesta por el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO), que ordenó 12 meses de prisión preventiva para las personas de apellidos Sánchez, Esquivel, Sandí, Esquivel y Mora (esta última, la deportista).

Propiedad allanada en Pérez Zeledón – Mauricio Aguilar

La causa forma parte del expediente judicial conocido como caso “Pana”, una investigación que llevó a cabo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y que incluyó allanamientos en la zona sur del país durante la semana anterior.

Carrera de barriles y crimen organizado

Según registros públicos y publicaciones especializadas, la imputada de apellido Mora había representado al país en eventos internacionales de equitación en años anteriores, y también participó en competencias locales como los Toros de Zapote.

Ahora, sin embargo, enfrenta cargos por infracción a la Ley de Psicotrópicos, junto a otros presuntos miembros de una banda dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, según indicó el Poder Judicial mediante un comunicado de prensa.