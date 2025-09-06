El expresidente Luis Guillermo Solís confirmó el fallecimiento de José Joaquín Salazar, exdiputado de la República y exviceministro de Agricultura y Ganadería durante su administración (2014-2018).

En una publicación en redes sociales, Solís destacó las convicciones democráticas de Salazar, su amor por Zarcero y su defensa de las personas trabajadoras del campo.

“De firmes convicciones democráticas, amó profundamente a ‘su’ Zarcero y fue un devoto defensor de las mujeres y hombres del campo, a quienes sirvió con pasión y dedicación ejemplares. Para su familia, seres queridos y amigos, mi respetuosa condolencia y sincero pesar”, expresó el exmandatario.

Solís recordó además las luchas de “Quincho”, como le conocían en su natal Zarcero, y subrayó el respeto que se ganó entre sus conciudadanos por su labor en favor del pueblo costarricense.

El fallecimiento de Salazar genera pesar en el sector agrícola y en la comunidad política, que reconoció en él a un defensor de la ruralidad y del desarrollo social desde la función pública.