El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, calificó como “inoportuna” y “abrupta” la reciente decisión de la administración de Rodrigo Chaves de rebajar unilateralmente las relaciones con la República de Cuba al nivel consular.

Según Solís, esta medida, que la Cancillería justificó como una protesta ante el deterioro de los derechos humanos y la represión en la isla, parece estar motivada por una “mano invisible” más que por una estrategia diplomática coherente.

Para el exmandatario, el retiro de la representación diplomática en momentos de alta conflictividad interna es un error táctico, ya que es precisamente en situaciones de turbación cuando más se requieren los “buenos oficios” de las delegaciones acreditadas para apoyar a la población afectada.

Asimismo, el expresidente señaló que la situación en la isla se ha visto agravada en semanas recientes por factores internacionales incontrastables, lo que hace que la decisión del gobierno costarricense sea aún menos acertada bajo su perspectiva.

En su crítica, subrayó que la diplomacia debe servir para enfrentar los problemas desde el terreno y no para abandonar los espacios de influencia cuando estos son más necesarios.

Según el exgobernante, el país siempre se ha distinguido por una diplomacia caracterizada por su “independencia y hondura” en la defensa del Derecho Internacional, principios que considera amenazados por las decisiones adoptadas recientemente por el Ejecutivo.