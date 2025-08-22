El expresidente Luis Guillermo Solís indicó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que se arrepiente de haber utilizado en algún momento el concepto de “una golondrina no hace verano”.

Esta figura la utilizó en 2016 después del caso de un sujeto que habría cometido un delito de violación tras recibir un beneficio carcelario.

“Una golondrina no hace verano. No quiere decir que todos los que salen sean peligrosos, que sean violadores, que sean asesinos y que vayan a reincidir”, dijo en 2016.

Sin embargo, este jueves lamentó ante los diputados que la figura se “utilizara y se manipulara” con otros fines posteriormente.

“Si reconozco que esa fue una figura que no debí haber utilizado, pero este fenómeno se ha tergiversado para decir que se produjo un caos de liberaciones”, afirmó.

El exmandatario señaló que su gobierno no realizó una liberación de presos, sino que respondieron a solicitudes del sistema judicial y del Instituto de Criminología.

Además, recalcó que la reincidencia de delitos de estas personas que recibieron el beneficio carcelario fue de solo un 3%, por lo cual la ola de criminalidad no podría relacionarse con las liberaciones.