Expresidente Luis Guillermo Solís se suma a marcha universitaria

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El expresidente de la República Luis Guillermo Solís y varias organizaciones sociales y sindicales se sumaron este martes a la marcha de las universidades públicas contra los recortes presupuestarios a la educación superior.

El expresidente señaló que su participación responde a su respaldo a la educación pública y a su rechazo a las políticas de la actual administración y del gobierno anterior hacia las universidades estatales.

“Como presidente traté de apoyar tanto como pude a ese pilar fundamental de la democracia. Estoy aquí porque este gobierno y el anterior han sido hostiles a la educación pública y, en particular, a las universidades. Me parece justificado manifestarnos en contra de esa percepción que daña uno de los puntos fundamentales que han hecho que Costa Rica progrese”, manifestó.

Entre los grupos participantes se encuentran el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), sindicatos de las universidades públicas, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y federaciones estudiantiles.

Además, el partido Frente Amplio anunció que se sumaría a la movilización, que salió a las 9 a. m. desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, con destino a la Plaza de la Democracia, en San José.

La protesta se realiza en medio de la discusión legislativa de mociones que plantean recortes a los recursos destinados a las universidades públicas para el 2027.