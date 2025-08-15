La expresidenta Laura Chinchilla tuvo diferencias con la diputada Pilar Cisneros, quien cuestionó su relación con Celso Gamboa.

Esto luego de que la expresidenta compareciera ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

La diputada Pilar Cisneros consultó sobre la cercanía de Chinchilla con el exmagistrado.

“Tuve relación con Celso hasta que conocí que era cercano a Juan Carlos Bolaños. Lo combatimos porque era un tipo conflictivo”, dijo.

Chinchilla recordó que Bolaños estaba siendo enfrentado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) por unos cobros que estaba realizando.

“Celso sabía que ese tipo no me gustaba. Había pedido información a la DIS sobre quién era Juan Carlos Bolaños y nos sostuvimos contra sus solicitudes”, agregó.

Asimismo, aseguró que se enteró del viaje de Gamboa con el empresario a Panamá, y después de eso dejó de tener contacto con el extraditable.

Bolaños fue cuestionado tras su intención de importar cemento chino al país, que desató el mega caso de El Cementazo, que también provocó que la Asamblea Legislativa destituyera a Gamboa como magistrado de la Sala III.

Este caso se mantiene en instancias judiciales con varios juicios pendientes.

Críticas de Cisneros

La legisladora oficialista cuestionó la presencia de Mauricio Boraschi como fiscal adjunto, después de que le hizo incurrir un error tras un viaje en una avioneta cuestionada.

“A mí me preocuparía montones y me sigue preocupando qué sea el fiscal adjunto, la persona que decide si se elevan o no las causas a juicio, con un Celso Gamboa muy estrechamente ligado, que está siendo pedido por extradición”, dijo.

Además, indicó que pudo demostrarle a Chinchilla que este gobierno está invirtiendo en temas de seguridad, en especial con más incorporaciones de oficiales de Fuerza Pública.