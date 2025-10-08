Durante el mes de octubre, 10 paredes del edificio de la Asamblea Legislativa se convertirán en escenario principal de la exposición “¿Qué llevabas puesto?”, iniciativa que pretende crear conciencia acerca de la violencia sexual, y combatir la recriminación de las personas sobrevivientes al señalarles erróneamente que pudieron evitar la agresión sexual con un cambio en su forma de vestir.

La exposición está conformada por réplicas de los conjuntos de ropa que vestían personas sobrevivientes de abuso sexual en el momento de la agresión.

Cada conjunto está acompañado de fragmentos de testimonios de personas valientes, que ha decidido compartir sus experiencias para visibilizar los diversos contextos de violencia.

Adicionalmente, incluye piezas informativas acerca de derechos, prevención del delito y otras herramientas de apoyo.

La exposición, originada en el Centro de Educación y Prevención de la Violencia Sexual de la Universidad de Kansas en Estados Unidos, llega a la Asamblea Legislativa gracias a la gestión del diputado Carlos Felipe García Molina, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

“Traer ‘¿Qué llevabas puesto?,’ a la Asamblea Legislativa es abrir los ojos y el corazón ante una realidad que, como país, no podemos seguir ignorando. Cada prenda exhibida representa una historia marcada por el dolor, pero también por la valentía de quienes se atrevieron a alzar la voz.”, señaló García.

Por su parte, Natalia Hernández, directora de iz Solutions y gestora de la exposición en Costa Rica, expresó que “me llena de gran alegría que el primer poder de la República, en el que el pueblo delega la potestad de legislar, dé espacio a esta exposición. Para mí representa un paso para visibilizar una problemática que es parte de la realidad nacional, y que viven personas de todas las edades y géneros. La exposición es una plataforma que permite llevar conocimiento en temas de prevención y apoyo a las personas víctimas”.

“¿Qué llevabas puesto?”, estará en la Asamblea Legislativa del 08 al 17 de octubre de 2025.