Una nueva experiencia educativa y sensorial llega a Costa Rica con la exposición “Yo Humano, All Bodies”.

Una muestra única en la región que permite observar cuerpos y órganos humanos reales preservados mediante la técnica de plastinación. La exhibición estará abierta al público del 9 de octubre al 28 de noviembre en la Galería Nacional.

A través de más de 250 piezas anatómicas reales, los asistentes podrán ver de cerca cómo funciona el cuerpo humano, cómo puede enfermarse y de qué forma nuestras decisiones de vida inciden directamente en nuestra salud.

La muestra incluye tanto tejidos sanos como órganos afectados por enfermedades, lo que genera una poderosa reflexión sobre los efectos de hábitos como el tabaquismo, la mala alimentación o la falta de ejercicio.

Las entradas tienen un valor de ¢3.000 por persona y se pueden adquirir solas o en combo con la entrada al Museo de los Niños por ¢5.000.

Están disponibles en boleteria.museocr.org o directamente en la boletería del Museo. Para reservas escolares o grupales, se puede escribir al correo: reservaciones@museocr.org.